В Новосибирске начали строить пешеходную галерею над Октябрьским мостом

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Крытая пешеходная галерея будет на нижнем променаде, ее ширина составляет пять метров, а высота – 2.5 метра. Длина конструкции – 47 метров. Изготовят ее из профилированного листа повышенной несущей способности.
Вся территория переправы будет огорожена. Вместе с этим, пешеходам просят следовать информационным табличкам и не искать альтернативных маршрутов обхода.
К празднованию Дня города планируется установить еще одну крытую галерею на верхнем ярусе набережной шириной в три метра. Срок окончания работ – понедельник, 24 апреля.