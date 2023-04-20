В Новосибирске начали строить пешеходную галерею над Октябрьским мостом

Строительство временной конструкции на Михайловской набережной в Новосибирске началось. Она будет служить для безопасности горожан во время ремонта моста и защитит посетителей парка.

Крытая пешеходная галерея будет на нижнем променаде, ее ширина составляет пять метров, а высота – 2.5 метра. Длина конструкции – 47 метров. Изготовят ее из профилированного листа повышенной несущей способности. Вся территория переправы будет огорожена. Вместе с этим, пешеходам просят следовать информационным табличкам и не искать альтернативных маршрутов обхода. К празднованию Дня города планируется установить еще одну крытую галерею на верхнем ярусе набережной шириной в три метра. Срок окончания работ – понедельник, 24 апреля.