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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:25

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В Новосибирске начали строить пешеходную галерею над Октябрьским мостом

20 апреля 2023, 06:23
Фото: ООО «СпецТрансСтрой»
Строительство временной конструкции на Михайловской набережной в Новосибирске началось. Она будет служить для безопасности горожан во время ремонта моста и защитит посетителей парка.

Крытая пешеходная галерея будет на нижнем променаде, ее ширина составляет пять метров, а высота – 2.5 метра. Длина конструкции – 47 метров. Изготовят ее из профилированного листа повышенной несущей способности.

Вся территория переправы будет огорожена. Вместе с этим, пешеходам просят следовать информационным табличкам и не искать альтернативных маршрутов обхода.

К празднованию Дня города планируется установить еще одну крытую галерею на верхнем ярусе набережной шириной в три метра. Срок окончания работ – понедельник, 24 апреля.

#Алина Шефер#Октябрьский мост#Ремонт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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