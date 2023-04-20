В Новосибирске начнут ходить дачные автобусы с 22 апреля

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Курсировать до СНТ транспорт будет до 1 октября. Выйдут два маршрута - № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2» и № 77л «Ул. Ветлужская – Сады».
Они будут осуществлять работу во все дни, кроме понедельников, по установленному тарифу и предоставлению права проезда по всем видам БМПК и ЕСПБ.
На сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом можно ознакомиться с расписанием движения транспортных средств.