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В Новосибирске начнут ходить дачные автобусы с 22 апреля

20 апреля 2023, 10:11
Фото: 1MI
Автобусы к дачам будут ходить в Новосибирске
Дачные автобусы начнут ходить с субботы, 22 апреля, в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Курсировать до СНТ транспорт будет до 1 октября. Выйдут два маршрута - № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2» и № 77л «Ул. Ветлужская – Сады».

Они будут осуществлять работу во все дни, кроме понедельников, по установленному тарифу и предоставлению права проезда по всем видам БМПК и ЕСПБ.

На сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом можно ознакомиться с расписанием движения транспортных средств.

#Алина Шефер#Автобусы#Общественный транспорт#Мэрия#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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