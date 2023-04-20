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В Новосибирске разгорелся конфликт в школе №135 из-за сменной обуви

20 апреля 2023, 03:53
Фото: 1MI
Детей не пустили в школу №135 в Новосибирске без сменной обуви
Детей не пустили в школу №135 в Новосибирске из-за отсутствия сменной обуви. Некоторые даже опоздали на Всероссийскую проверочную работу (ВПР).

Ученики рассказали о ситуации родителям. Те пожаловались директору.

Руководство при этом отрицает, что учащихся не пустили в школу без сменной обуви. В учреждении, с их слов, подобных ситуаций не происходило уже давно.

«Всегда пропускают учеников на занятия без сменной обуви. Мы не нарушаем закон. Думаю, возникло недопонимание, будем разбираться», - сказала Atas.info заместитель директора школы №135.

Напомним, на этой неделе в престижной гимназии в Новосибирске ученики 3 класса устроили забастовку из-за мамы одной из учениц. Женщину обвинили в травле их учительницы.

Дети забастовали в 10-й гимназии Новосибирска из-за одной мамаши
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#Алина Шефер#Дети#Школа#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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