В Новосибирске разгорелся конфликт в школе №135 из-за сменной обуви

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Ученики рассказали о ситуации родителям. Те пожаловались директору.
Руководство при этом отрицает, что учащихся не пустили в школу без сменной обуви. В учреждении, с их слов, подобных ситуаций не происходило уже давно.
«Всегда пропускают учеников на занятия без сменной обуви. Мы не нарушаем закон. Думаю, возникло недопонимание, будем разбираться», - сказала Atas.info заместитель директора школы №135.
Напомним, на этой неделе в престижной гимназии в Новосибирске ученики 3 класса устроили забастовку из-за мамы одной из учениц. Женщину обвинили в травле их учительницы.