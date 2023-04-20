Напомним, что по данным следствия, директор ООО «Похоронный дом "Некрополь"» Сергей Якушин с 2011 по 2019 год передавал через посредника взятки Козяеву за то, что тот советовал родным умерших воспользоваться услугами «Некрополя». Всего якобы было передано более 1,2 млн рублей.