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Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти

20 апреля 2023, 01:30
Фото: 1MI
Якушин умер в 2022 году

В Новосибирске суд вынес приговор умершему создателю крематория Якушину

Создатель крематория в Новосибирске освобожден от наказания после смерти.

Суд вынес приговор создателю первого частного крематория в России и освободил от наказания в связи с его смертью. Сергея Якушина обвиняли в даче взяток заведующему патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы №1 Михаилу Козяеву.

Якушин не признавал свою вину. Накануне суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако освободил от наказания в связи со смертью. Его родственники намерены обжаловать решение суда.

Напомним, что по данным следствия, директор ООО «Похоронный дом "Некрополь"» Сергей Якушин с 2011 по 2019 год передавал через посредника взятки Козяеву за то, что тот советовал родным умерших воспользоваться услугами «Некрополя». Всего якобы было передано более 1,2 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Суд#Приговор#Крематорий#Общество#Новосибирск
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