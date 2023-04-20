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Суд вынес приговор создателю первого частного крематория в России и освободил от наказания в связи с его смертью. Сергея Якушина обвиняли в даче взяток заведующему патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы №1 Михаилу Козяеву.
Якушин не признавал свою вину. Накануне суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако освободил от наказания в связи со смертью. Его родственники намерены обжаловать решение суда.
Напомним, что по данным следствия, директор ООО «Похоронный дом "Некрополь"» Сергей Якушин с 2011 по 2019 год передавал через посредника взятки Козяеву за то, что тот советовал родным умерших воспользоваться услугами «Некрополя». Всего якобы было передано более 1,2 млн рублей.