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Возбуждены 4 статьи в отношении мигранта в Новосибирске, который жестоко убил девочку

20 апреля 2023, 06:16
Фото: 1MI

Мигрант Хамроев признал вину в убийстве 17-летней школьницы 17-ю ударами ножа

Процесс по делу Хушнуда Хамроева, который в июле 2022 года зарезал бывшую подругу, 17-летнюю школьницу начался 20 апреля в Советском районном суде Новосибирска. Мигрант признал свою вину.

Перед началом заседания мать обвиняемого выступила перед журналистами и оправдала своего сына. Об этом сообщает Сиб.фм.

Напомним, преступление произошло на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке, когда Хушнуд Хамроев, не смог смириться с тем, что девушка разорвала с ним отношения и решил разобраться с ней самостоятельно.

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Он подкараулил ее, когда она возвращалась домой и нанес 17 ножевых ударов. Мигрант, который попытался скрыться, был задержан полицией после преступления.

Обвинение предъявлено по статьям «Убийство», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Причинение физических или психических страданий с особой жестокостью» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Процесс проходит за закрытыми дверьми, в коридоре находится мать обвиняемого.

#Алина Шефер#Убийство#Мигрант#Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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