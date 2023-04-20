Возбуждены 4 статьи в отношении мигранта в Новосибирске, который жестоко убил девочку

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Перед началом заседания мать обвиняемого выступила перед журналистами и оправдала своего сына. Об этом сообщает Сиб.фм.
Напомним, преступление произошло на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке, когда Хушнуд Хамроев, не смог смириться с тем, что девушка разорвала с ним отношения и решил разобраться с ней самостоятельно.
Он подкараулил ее, когда она возвращалась домой и нанес 17 ножевых ударов. Мигрант, который попытался скрыться, был задержан полицией после преступления.
Обвинение предъявлено по статьям «Убийство», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Причинение физических или психических страданий с особой жестокостью» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Процесс проходит за закрытыми дверьми, в коридоре находится мать обвиняемого.