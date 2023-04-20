Завершились поиски 9-летнего мальчика под Новосибирском – ребенок погиб

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«Ребенок утонул. Упал в реку, решил полюбопытствовать, ведь лед оттаял и вот так произошло...Родители в отчаянии, еще несколько часов назад у них были надежды найти сына живым. Были зацепки, что Дима мог пойти в лес и заблудиться или скрывается у друзей. Это трагедия для всего поселка», - рассказала Atas.info местная жительница.
Тело ребенка нашли в реке, недалеко от места, где обнаружили его велосипед. Следователи ведут проверку по факту случившегося.
Напомним, сейчас в Искитиме Новосибирской области идут поиски другого мальчика - 13-летнего Максима. Он ранее сбегал из дома.