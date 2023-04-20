Завершились поиски 9-летнего мальчика под Новосибирском – ребенок погиб

«Ребенок утонул. Упал в реку, решил полюбопытствовать, ведь лед оттаял и вот так произошло...Родители в отчаянии, еще несколько часов назад у них были надежды найти сына живым. Были зацепки, что Дима мог пойти в лес и заблудиться или скрывается у друзей. Это трагедия для всего поселка», - рассказала Atas.info местная жительница.