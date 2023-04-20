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Завершились поиски 9-летнего мальчика под Новосибирском – ребенок погиб

20 апреля 2023, 11:09
Фото: 1MI
Нашли погибшим 9-летнего ребенка под Новосибирском.

Под Новосибирском нашли погибшим 9-летнего мальчика из Маслянино

Трагедией завершились поиски 9-летнего мальчика в Маслянино в Новосибирской области. Его искали сутки спасатели и нашли погибшим вечером 20 апреля.

«Ребенок утонул. Упал в реку, решил полюбопытствовать, ведь лед оттаял и вот так произошло...Родители в отчаянии, еще несколько часов назад у них были надежды найти сына живым. Были зацепки, что Дима мог пойти в лес и заблудиться или скрывается у друзей. Это трагедия для всего поселка», - рассказала Atas.info местная жительница.

Тело ребенка нашли в реке, недалеко от места, где обнаружили его велосипед. Следователи ведут проверку по факту случившегося.

Напомним, сейчас в Искитиме Новосибирской области идут поиски другого мальчика - 13-летнего Максима. Он ранее сбегал из дома.

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#Алина Шефер#Дети#Поиск#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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