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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

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Женщина рухнула с Октябрьского моста в Новосибирске: что известно

20 апреля 2023, 08:54
Фото: atas.info
Обстоятельства инцидента выясняются

В Новосибирске с Октябрьского моста упала женщина

Сибирячка упала с моста в Новосибирске – на месте работает полиция и спасатели, что известно?

На Октябрьском мосту в Новосибирске произошло ЧП: женщина упала с высоты в воду. К месту происшествия прибыли полиция и спасатели МАСС, но подробности не сообщаются.

Как уточнили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области правоохранители получили сообщение об упавшем с моста человеке. В настоящий момент все обстоятельства устанавливаются.

В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области отметили, что не могут прокомментировать информацию о ЧП. Мы следим за развитием событий.

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#Эмилия Губарева#Мост#Октябрьский мост#Происшествия#Общество#Новосибирск
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