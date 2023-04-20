Женщина рухнула с Октябрьского моста в Новосибирске: что известно

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
На Октябрьском мосту в Новосибирске произошло ЧП: женщина упала с высоты в воду. К месту происшествия прибыли полиция и спасатели МАСС, но подробности не сообщаются.
Как уточнили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области правоохранители получили сообщение об упавшем с моста человеке. В настоящий момент все обстоятельства устанавливаются.
В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области отметили, что не могут прокомментировать информацию о ЧП. Мы следим за развитием событий.