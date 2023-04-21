Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Официальное название конкурса «На лучшее знание прав потребителей среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Калининского района», но в этот раз в нем также приняли участие команды предприятий Калининского района.
В неофициальном зачете первое место заняла команда "Магнита", а призы получили команды двух школ №211 и №143, а также лицей №81. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей в администрации Калининском районе предоставил данные о победителях за последние пять лет. Неоднократно призовые места занимали:
В 2018 и 2019 годах - первое место у команды школы №78;
В 2018 и 2021 годах - первое место у команды лицея школы №81;
В 2017 году команда школы №173 заняла второе место, а в 2018 году третье;
В 2017 и 2019 годах третье место было у команды школы №211.
Каждый год в конкурсе принимает участие все больше и больше участников, рассказал Юрий Баев, заместитель главы администрации Калининского района. В прошлый раз участвовали не только команды Калининского района, а также команды из подшефных администраций областных районов – из Бердска, из Доволенского, из Сузунского, Черепановского районов области.
В первый раз в этом году в конкурсе приняла участие команда из Мошково, а также команды компании «Магнит», производственного объединения «Север» и Новосибирского завода «Искра». Призы получали только школьные команды, но баллы за участие в этапах конкурса присваивались всем.
В конкурсе в 2023 году приняли участие 31 команда, из них 23 школьных команды из Калининского района, 5 школьных команд из области и три команды от предприятий участвовали во внеконкурсном зачете.
Главный приз в 2023 году у команды из школы №211, на втором месте школа №143, на третьем - лицей №81. Юрий Баев подчеркнул, что с каждым годом задания становятся все сложнее, конкурс привлекает все больше участников. Он становится интересен не только школьникам, но и всем жителям города.
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