Каждый год в конкурсе принимает участие все больше и больше участников, рассказал Юрий Баев, заместитель главы администрации Калининского района. В прошлый раз участвовали не только команды Калининского района, а также команды из подшефных администраций областных районов – из Бердска, из Доволенского, из Сузунского, Черепановского районов области.