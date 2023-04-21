Подобные намерения озвучиваются из года в год, но каждую весну город окутывает пыль. Это следствие применения зимой на дорогах пескосоляной смеси и реагента "Бионорд". Из-за этого город получил устойчивое неформальное наименование "Пылесибирск". И, похоже, теперь в обиходе появится новое словосочетание – "бионордовый ветер". Так емко охарактеризовал ситуацию в ходе онлайн-общения с Анатолием Локтем один из журналистов.