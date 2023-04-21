atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Изображение материала

Бионордовый ветер: как избежать пылевых бурь весной, рассказал мэр Новосибирска

21 апреля 2023, 08:07
Фото: atas.info
Горожане страдают от пыли каждый год

Мэр Новосибирска рассказал о методах борьбы с весенней пылью

Анатолий Локоть прокомментировал действия мэрии, направленные на предотвращение появления пыли в городском воздухе. Каждый год весной горожане жалуются на пылевые облака

В пятницу, 21 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался, каким образом муниципалитет намерен предотвратить образование пылевых облаков в атмосфере города текущей весной.

"Ответ лаконичный – убирать все, что накопилось за зимний период", - заявил глава муниципалитета.

Подобные намерения озвучиваются из года в год, но каждую весну город окутывает пыль. Это следствие применения зимой на дорогах пескосоляной смеси и реагента "Бионорд". Из-за этого город получил устойчивое неформальное наименование "Пылесибирск". И, похоже, теперь в обиходе появится новое словосочетание – "бионордовый ветер". Так емко охарактеризовал ситуацию в ходе онлайн-общения с Анатолием Локтем один из журналистов.

Растаявший Новосибирск: смотрим фото весеннего кошмара с улиц города
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске на борьбу с пылью бросят всю новую техникуПыль в Новосибирске раскритиковал лидер рок-группы «Чайф» ШахринВ Новосибирске дороги от пыли будут отмывать шампунем
#Пыль#Улицы#Воздух#Город#Новосибирск
Подпишитесь
На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции
Вчера, 10:36
Продлить забастовку детей до конца учебного года готовы родители в гимназии №10
Сегодня, 08:45
Машина вспыхнула у института ФСБ в Новосибирске – что там произошло
Сегодня, 08:35
Стало известно, когда запретят жарить шашлык в Новосибирске весной 2023 года — даты
Сегодня, 02:47
Переиграли отмену: в Новосибирске выбрали новый формат «Бессмертного полка»-2023
Сегодня, 07:44