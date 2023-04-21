Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
Modified Сегодня, 02:12
Updated Сегодня, 02:12
Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко из Новосибирска обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением учредить нагрудный знак для ветеранов специальной военной операции (СВО).
По его мнению, это позволит легко определить тех, кто вернулся из зоны конфликта. Знак можно выдавать всем участникам СВО, а также установить минимальный срок пребывания в зоне, необходимый для его получения.
В настоящее время Минобороны выдает медаль «Участнику специальной военной операции», однако она не вручается всем. Депутат считает, что создание специального знака поможет исправить эту ситуацию. Под обращением к Шойгу подписались депутаты Аксененко и Сергей Миронов.