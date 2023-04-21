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Депутат из Новосибирска предложил учредить нагрудный знак для участников СВО

21 апреля 2023, 02:10
Фото: 1MI
К Шойгу обратился новосибирский депутат
Александр Аксененко, депутат Госдумы из Новосибирска, предложил учредить нагрудный знак для тех, кто принимал участие в СВО.

Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко из Новосибирска обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением учредить нагрудный знак для ветеранов специальной военной операции (СВО).

По его мнению, это позволит легко определить тех, кто вернулся из зоны конфликта. Знак можно выдавать всем участникам СВО, а также установить минимальный срок пребывания в зоне, необходимый для его получения.

В настоящее время Минобороны выдает медаль «Участнику специальной военной операции», однако она не вручается всем. Депутат считает, что создание специального знака поможет исправить эту ситуацию. Под обращением к Шойгу подписались депутаты Аксененко и Сергей Миронов.

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#Эмилия Губарева#СВО#Участник СВО#Депутат#Общество#Спецоперация#Новосибирск
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