Депутаты Заксобрания скрытно отчитались о своих доходах

До этого в декларациях за 2021 год указывались не только личные данные депутатов и декларированный годовой доход с перечнем объектов недвижимости, но и сведения о собственности и годовом заработке супруга(и). Тогда самым богатым парламентарием – с доходом в 2,9 миллиарда рублей – стал член «Единой России» Павел Кива.