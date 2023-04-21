Депутаты Заксобрания скрытно отчитались о своих доходах

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
«Во исполнение требований части 7 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», части 6 статьи 5 Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 81-ОЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания Новосибирской области» все депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва в срок до 1 апреля 2023 года представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год», - указано на официальном сайте новосибирского ЗакСа.
Причиной обезличенности стал принятый в начале года закон, согласно которому народные избранники могут представлять сведения о доходах в обобщенном виде. В публичном поле декларации отныне отображаются без указания имени и фамилии парламентариев. Инициатива была внедрена с целью защиты персональных данных.
До этого в декларациях за 2021 год указывались не только личные данные депутатов и декларированный годовой доход с перечнем объектов недвижимости, но и сведения о собственности и годовом заработке супруга(и). Тогда самым богатым парламентарием – с доходом в 2,9 миллиарда рублей – стал член «Единой России» Павел Кива.