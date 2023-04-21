Губернатор поддержал новые форматы празднования Дня Победы

Также в регионе будет проходить акция «Стена памяти»: в офисных зданиях, учебных заведениях, на предприятиях и в организациях выставляются стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны – дедов и прадедов учащихся и работников организаций. В 2022 году фотографии, отправленные сотрудниками областных исполнительных органов власти, транслировались на экранах в здании Правительства Новосибирской области. В 2023 году предлагается реализовать эту идею на предприятиях, в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта и в муниципалитетах.