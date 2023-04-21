Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
По информации регионального Росстата (Новосибирскстата), на конец января 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сотрудников организаций Новосибирской области равнялась 53 274 рублям. При этом диапазон заработка варьировался от 106 624 рублей (работники в сфере информации и связи) до 32 505 рублей (персонал гостиниц и предприятий общественного питания).
Таким образом, размер нынешней средней заработной платы по региону лишь немногим больше, чем в прошлом году. Так, в период с января по декабрь 2022-го среднемесячная номинальная начисленная зарплата сотрудникам новосибирских предприятий составляла 51 789 рублей.
В минувшем декабре Госдума приняла поправки в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», в соответствии с которыми с 1 января 2023 года МРОТ на территории Российской Федерации был повышен с 15 279 до 16 242 рублей.
При этом власти регионов РФ вправе устанавливать свой МРОТ. Как сообщается на официальном сайте столицы Новосибирской области, сумма минимального ежемесячного заработка работников организаций бюджетной и внебюджетной сфер Новосибирска с учетом районного коэффициента 1,25 с 1 января этого года составляет 20 302,5 рубля.
По данным Центробанка РФ, в нынешнем году инфляция в России прогнозируется на уровне 5 — 7%, а в 2024 году этот показатель должен снизиться до целевых 4% и в дальнейшем остаться на этой отметке. По информации на 6 февраля 2023-го, годовая инфляция в стране составила 11,8%, что лишь на 0,1% меньше, чем двумя месяцами ранее (11,9%). В марте этот показатель снизился до 3,18%, а к 10 апреля достиг 2,8%.
По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, резкого снижения показателя годовой инфляции — до отметки ниже 4% — можно ожидать в апреле–мае, однако в последующем это значение вновь начнет расти.
«Дальше из расчета начнут выходить очень низкие значения расчета месячных темпов роста цен, которые наблюдались в июне, июле, августе и практически до конца прошлого года. По мере того, как они будут выходить из расчета, соответственно, показатель годовой инфляции будет нарастать. По итогам года мы ожидаем, что он сложится в диапазоне от 5% до 7%», — резюмировал эксперт.
В свою очередь проректор Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зарубец уверен, что на снижение цен на нефть повлечет за собой курс рубля. А это неминуемо приведет к уменьшению поступлений в бюджет Российской Федерации и отразится на уровне инфляции, которая в 2023 году составит порядка 6-7%.
Кандидат экономических наук, замдекана по науке экономического факультета РУДН Елена Григорьева также считает, что выйти на уровень 5 — 7% инфляции в этом году вряд ли получится, поскольку Россия в немалой степени зависит от цен на энергоносители. Тем более, по ее словам, сейчас трудно сказать, как сложится ситуация при введении потолка цен на российский газ, который начнет продавать ЕС.
«На наш взгляд, системный подход Центробанка (сочетание инструментов денежно-кредитной политики, операционных инструментов поддержания ликвидности плюс системные изменения в экономике) позволит в следующем году оставить среднегодовой уровень инфляции на уровне 10%», — подытожила экономист.
Что же касается информации о сумме, на которую МРОТ может быть повышен в июле, то ее пока нет, но уже известно, что в январе 2024 года состоится еще одно повышение минимального размера оплаты труда.
Как сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, на этот раз прибавка составит 18,5%. Таким образом, после индексации новый минимум на 3000 рублей превысит ныне существующий в 16 242 рубля.