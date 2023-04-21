По данным Центробанка РФ, в нынешнем году инфляция в России прогнозируется на уровне 5 — 7%, а в 2024 году этот показатель должен снизиться до целевых 4% и в дальнейшем остаться на этой отметке. По информации на 6 февраля 2023-го, годовая инфляция в стране составила 11,8%, что лишь на 0,1% меньше, чем двумя месяцами ранее (11,9%). В марте этот показатель снизился до 3,18%, а к 10 апреля достиг 2,8%.