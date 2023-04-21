Как жена погибшего мобилизованного из Новосибирска добилась выплат за гибель мужа

Муж Екатерины Алексей Дулин отправился на СВО во время частичной мобилизации. «Откосить» от службы мужчина не хотел – было стыдно перед детьми. Через два месяца военнослужащий погиб в спецоперации. Супруга бойца узнала об этом не сразу – вернее, получила официальную информацию от Минобороны только через месяц после гибели супруга. Весь месяц женщина жила в раздумьях и не знала, во что верить, ведь сразу после гибели Алексея, ей позвонил его сослуживец и сообщил о горькой утрате.