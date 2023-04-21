Как жена погибшего мобилизованного из Новосибирска добилась выплат за гибель мужа

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Муж Екатерины Алексей Дулин отправился на СВО во время частичной мобилизации. «Откосить» от службы мужчина не хотел – было стыдно перед детьми. Через два месяца военнослужащий погиб в спецоперации. Супруга бойца узнала об этом не сразу – вернее, получила официальную информацию от Минобороны только через месяц после гибели супруга. Весь месяц женщина жила в раздумьях и не знала, во что верить, ведь сразу после гибели Алексея, ей позвонил его сослуживец и сообщил о горькой утрате.
Похоронили 29-летнего Алексея Дулина в Краснообске 13 января – все расходы возместила администрация. Вот только возникла проблема с положенными выплатами за потерю мобилизованного супруга. 32-летняя Екатерина обошла все инстанции, написала десятки заявлений в разные министерства, прокуратуру и даже президенту. Вот только добилась она не всех денег. Со слов женщины, ей постоянно приходилось искать информацию, какие пособия, выплаты ей и ее двум детям положены. В одиночку она боролась за некоторые льготы и была удивлена тем, что выплаты получить очень трудоемко.
Так, компенсация расходов за детский сад неожиданно прекратилась в 2023 году. Сейчас она получает только 50%, а в правительстве региона ей объяснили, что больше таких льгот нет. Сложнее всего было с большими выплатами, которые поступают семьям погибших.
Губернаторскую выплату Екатерина, ее дети и родители Алексея получили сразу. После этого пришла президентская выплата, а вот единовременную от Министерства обороны пришлось ждать до апреля. Сибирячка печалится за финансовое положение, потому что осталась с детьми одна в ипотечной квартире, которая была оформлена на мужа и мать.
«По факту мне с сыном перечислили выплаты, но я осталась без мужа, дети — без отца, и живите как хотите и где хотите. За ветерана боевых действий в месяц платят мне и сыну по 656 рублей 50 копеек! Ну как мне потом объяснять, как сказать сыну? Твой папа погиб, вот 656 рублей? Вот столько тебе платят. Что на эти деньги можно купить?», — цитирует сибирячку издание «НГС».
Большой проблемой стало то, что пенсию по потере кормильца ее детям так и не назначили, хотя с момента смерти мужа прошло уже много месяцев. Официально в Минтруда и соцразвития региона еще не прокомментировали ситуацию с пенсией.