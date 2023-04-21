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Published Сегодня, 07:28

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Как жена погибшего мобилизованного из Новосибирска добилась выплат за гибель мужа

21 апреля 2023, 07:28
Фото: 1MI
Супруга не могла сразу получить все выплаты

В Новосибирске жена погибшего мобилизованного добилась выплат за гибель мужа

Жена погибшего мобилизованного из рабочего поселка Краснообск Новосибирской области несколько месяцев добивалась положенных выплат за потерю супруга. Рассказываем об истории сибирячки, которая одна обошла «несколько кругов ада», чтобы получить помощь от государства.

Муж Екатерины Алексей Дулин отправился на СВО во время частичной мобилизации. «Откосить» от службы мужчина не хотел – было стыдно перед детьми. Через два месяца военнослужащий погиб в спецоперации. Супруга бойца узнала об этом не сразу – вернее, получила официальную информацию от Минобороны только через месяц после гибели супруга. Весь месяц женщина жила в раздумьях и не знала, во что верить, ведь сразу после гибели Алексея, ей позвонил его сослуживец и сообщил о горькой утрате.

Похоронили 29-летнего Алексея Дулина в Краснообске 13 января – все расходы возместила администрация. Вот только возникла проблема с положенными выплатами за потерю мобилизованного супруга. 32-летняя Екатерина обошла все инстанции, написала десятки заявлений в разные министерства, прокуратуру и даже президенту. Вот только добилась она не всех денег. Со слов женщины, ей постоянно приходилось искать информацию, какие пособия, выплаты ей и ее двум детям положены. В одиночку она боролась за некоторые льготы и была удивлена тем, что выплаты получить очень трудоемко.

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Так, компенсация расходов за детский сад неожиданно прекратилась в 2023 году. Сейчас она получает только 50%, а в правительстве региона ей объяснили, что больше таких льгот нет. Сложнее всего было с большими выплатами, которые поступают семьям погибших.

Губернаторскую выплату Екатерина, ее дети и родители Алексея получили сразу. После этого пришла президентская выплата, а вот единовременную от Министерства обороны пришлось ждать до апреля. Сибирячка печалится за финансовое положение, потому что осталась с детьми одна в ипотечной квартире, которая была оформлена на мужа и мать.

«По факту мне с сыном перечислили выплаты, но я осталась без мужа, дети — без отца, и живите как хотите и где хотите. За ветерана боевых действий в месяц платят мне и сыну по 656 рублей 50 копеек! Ну как мне потом объяснять, как сказать сыну? Твой папа погиб, вот 656 рублей? Вот столько тебе платят. Что на эти деньги можно купить?», — цитирует сибирячку издание «НГС».

Большой проблемой стало то, что пенсию по потере кормильца ее детям так и не назначили, хотя с момента смерти мужа прошло уже много месяцев. Официально в Минтруда и соцразвития региона еще не прокомментировали ситуацию с пенсией.

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