Мэр Новосибирска Локоть не знает, как будет отмечаться День города-2023

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Глава города сообщил, что акцию «Бессмертный полк» проведут, однако в виртуальном формате. А массовое шествие, как он напомнил, отменили в целях безопасности людей.
«Что касается Дня города, я не готов сейчас отвечать в каком виде будем отмечать. Подготовка сценария, программы празднования продолжается. Но пока мы активно готовимся к параду Победы», - ответил на вопросы журналистов в ходе онлайн встречи Анатолий Локоть.
Напомним, День города-2023 в Новосибирске отпразднуют 25 июня. Власти пока даже не пригласили звезд эстрады на концерт, только готовят программы и салют.