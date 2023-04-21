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Мэр Новосибирска Локоть не знает, как будет отмечаться День города-2023

21 апреля 2023, 07:32
Фото: atas.info
Жители Новосибирска из-за отмены шествия «Бессмертный полк» обеспокоились судьбой Дня города-2023. Мэр Анатолий Локоть не смог однозначно ответить, в каком формате отметят этот праздник в июне.

Глава города сообщил, что акцию «Бессмертный полк» проведут, однако в виртуальном формате. А массовое шествие, как он напомнил, отменили в целях безопасности людей.

«Что касается Дня города, я не готов сейчас отвечать в каком виде будем отмечать. Подготовка сценария, программы празднования продолжается. Но пока мы активно готовимся к параду Победы», - ответил на вопросы журналистов в ходе онлайн встречи Анатолий Локоть.

Напомним, День города-2023 в Новосибирске отпразднуют 25 июня. Власти пока даже не пригласили звезд эстрады на концерт, только готовят программы и салют.

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#Алина Шефер#Общество#День города#Мэр#Праздник#Новосибирск#Новосибирская область
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