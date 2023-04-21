На федеральном уровне заговорили о плохом состоянии ростовских дорог

В конце марта на одной из транспортных магистралей региона произошло масштабное ЧП. В стокилометровой пробке застряло несколько сотен машин. Окунев тогда поспешил переложить ответственность на федеральные структуры. Согласно отчётам областного министерства транспорта, в прошлом году затраты на дорожно-транспортную систему составили около 32 млрд рублей. В расположенной рядом Волгоградской области на ремонт и строительство 450 километров автодорог выделили немногим более 10 миллиардов рублей, но там нет таких проблем.