На федеральном уровне заговорили о плохом состоянии ростовских дорог

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В Ростовской области регулярно возникают ЧП на дорогах. Водители жалуются на плохое качество покрытия, на пробки и другие неприятности. В региональном минтрансе заявили о том, что почти 90% ям на дорогах устранены. Глава ведомства Владимир Окунев сообщил, что в минувшем году в области отремонтировали свыше 418 километров дорог, а реконструировано и построено 13 километров, пишет rostovgazeta.ru.
В конце марта на одной из транспортных магистралей региона произошло масштабное ЧП. В стокилометровой пробке застряло несколько сотен машин. Окунев тогда поспешил переложить ответственность на федеральные структуры. Согласно отчётам областного министерства транспорта, в прошлом году затраты на дорожно-транспортную систему составили около 32 млрд рублей. В расположенной рядом Волгоградской области на ремонт и строительство 450 километров автодорог выделили немногим более 10 миллиардов рублей, но там нет таких проблем.
В отчётах регионального управления ФАС за 2022–2023 годы содержится информация о картельных сговорах на дорожных торгах. Деньги поступают, чиновники отчитываются о выполнении работ, но дороги Ростовской области не улучшаются.
Недавно Владимир Путин потребовал навести, наконец, порядок в районе пункта пропуска Гуково. По словам президента, там скоро будет сложно не только ездить, но и ходить.
«Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Там невозможно проехать, там нужно срочно порядок навести», — заявил президент.
Трудно представить, что слова главы государства проигнорируют в областном министерстве транспорта. Однако если это случится, то надежд на нормализацию движения хотя бы на этом участке не будет.