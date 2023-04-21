Новосибирскому застройщику Григорьеву дали условный срок за многомиллионные хищения

Стоит отметить, что застройщик уже был осужден за мошенничество при строительстве казармы для военного городка Росгвардии. В июне 2021 года новосибирца признали виновным в хищении 13 миллионов рублей и дали три года, но Сергей Григорьев все же не попал в тюрьму из-за истечения срока давности.