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Новосибирскому застройщику Григорьеву дали условный срок за многомиллионные хищения

21 апреля 2023, 08:21
Фото: 1MI
Застройщика обвиняли в мошенничестве при ремонте дома
В Новосибирске вынесли приговор генеральному директору ООО ПФК «Агросервис». Бизнесмен обвинялся в хищении бюджетных средств на сумму свыше 21 миллиона рублей.

Как сообщает «Сибкрай», Сергею Григорьеву дали 3,5 года условно и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. До этого новосибирец погасил ущерб на 14 миллионов рублей в рамках двух эпизодов уголовного дела. Иск на 7 миллионов рублей ущерба будет рассмотрен гражданским судом.

Застройщика обвиняли в крупном хищении бюджетных средств в рамках капитального ремонта и реставрации подъезда многоквартирного дома в Железнодорожном районе Новосибирска. При этом здание является памятником архитектуры регионального значения и начал разрушаться. По мнению следствия, Сергей Григорьев попросту присвоил лишние деньги, сославшись на необходимость укрепления грунта. 

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Стоит отметить, что застройщик уже был осужден за мошенничество при строительстве казармы для военного городка Росгвардии. В июне 2021 года новосибирца признали виновным в хищении 13 миллионов рублей и дали три года, но Сергей Григорьев все же не попал в тюрьму из-за истечения срока давности.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Мошенничество#Мошенник
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