Новосибирскому застройщику Григорьеву дали условный срок за многомиллионные хищения

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как сообщает «Сибкрай», Сергею Григорьеву дали 3,5 года условно и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. До этого новосибирец погасил ущерб на 14 миллионов рублей в рамках двух эпизодов уголовного дела. Иск на 7 миллионов рублей ущерба будет рассмотрен гражданским судом.
Застройщика обвиняли в крупном хищении бюджетных средств в рамках капитального ремонта и реставрации подъезда многоквартирного дома в Железнодорожном районе Новосибирска. При этом здание является памятником архитектуры регионального значения и начал разрушаться. По мнению следствия, Сергей Григорьев попросту присвоил лишние деньги, сославшись на необходимость укрепления грунта.
Стоит отметить, что застройщик уже был осужден за мошенничество при строительстве казармы для военного городка Росгвардии. В июне 2021 года новосибирца признали виновным в хищении 13 миллионов рублей и дали три года, но Сергей Григорьев все же не попал в тюрьму из-за истечения срока давности.