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По Новосибирскому водохранилищу открыли паром между селами Чингис и Спирино

21 апреля 2023, 02:58
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Паром будет курсировать ежедневно
Паром начал курсировать по Новосибирскому водохранилищу между сёлами Чингис и Спирино.

В Новосибирской области начал работу паром между сёлами Чингис и Спирино. Он будет курсировать по Новосибирскому водохранилищу каждый день до 16 сентября 2023 года.

Это единственный способ связи острова Чингис с материком летом и попасть в Караканский бор. Информацию об этом предоставили в ВК-группе «Ордынский район».

Напомним, ранее мы назвали районы Новосибирской области, которым грозило подтопление в апреле 2023. В зоне повышенного контроля были Краснозерский, Кочковский и Карасукский районы 

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#Эмилия Губарева#Переправа#Лед#Транспорт#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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