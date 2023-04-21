Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Новосибирской области начал работу паром между сёлами Чингис и Спирино. Он будет курсировать по Новосибирскому водохранилищу каждый день до 16 сентября 2023 года.
Это единственный способ связи острова Чингис с материком летом и попасть в Караканский бор. Информацию об этом предоставили в ВК-группе «Ордынский район».
Напомним, ранее мы назвали районы Новосибирской области, которым грозило подтопление в апреле 2023. В зоне повышенного контроля были Краснозерский, Кочковский и Карасукский районы