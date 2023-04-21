В середине ноября 2022 года, в ходе встречи с представителями инициативной группы жителей поселка Верх-Тула, выступающих против строительства мусорного полигона в двух километрах от жилых домов, вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сказал, что решение о выборе этого места было принято еще в 2016 году. И менять его региональное правительство не намерено. Это касается и Правобережного полигона на землях Раздольненского сельсовета, заявил тогда вице-губернатора. "Других вариантов нет", - подчеркнул Семка. Аналогичным образом высказывались и другие чиновники областного правительства, предлагая недовольным самостоятельно найти и предложить новые места для размещения полигонов.