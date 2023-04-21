Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Активисты, выступающие против планов строительства новых мусорных полигонов около населенных пунктов в Новосибирской области, получили окончательный ответ на свои предложения по размещению новых площадок для складирования и переработки ТКО. В документе за подписью заместителя губернатора Сергей Семки сказано, что участки, найденные активистами, не подходят для размещения полигонов по причине того, что относятся к категории сельхозземель.
"Есть простой способ решения этого вопроса - собственник земли или инициатор строительства, то есть, правительство, может предложить депутатам сельсоветов перевести эти земли в земли промышленности, и все. Но почему-то этого не происходит. А значит, единственной причиной не перенести полигоны является нежелание правительства Новосибирской области", - констатирует один из участников инициативной группы, председатель экологического общественного движения "Будущее в наших руках" Виталий Гуненко.
При этом участки, выбранные для строительства полигонов сейчас, рядом с Верх-Тулой и на территории Раздольненского сельсовета, так же первоначально относились к землям сельскохозяйственного назначения. И очень быстро были переведены в категорию земель промышленного назначения, никаких препятствий для этого не существует.
"В свете этого ответа, весь диалог власти с гражданами выглядит как откровенное издевательство и глумление. Изначально, вынудив инициативных жителей заняться работой, которую обязана выполнять власть, сейчас она ищет, и каждый раз находит формальные поводы не идти на поиск компромиссного решения", - резюмирует Виталий Гуненко.
В середине ноября 2022 года, в ходе встречи с представителями инициативной группы жителей поселка Верх-Тула, выступающих против строительства мусорного полигона в двух километрах от жилых домов, вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сказал, что решение о выборе этого места было принято еще в 2016 году. И менять его региональное правительство не намерено. Это касается и Правобережного полигона на землях Раздольненского сельсовета, заявил тогда вице-губернатора. "Других вариантов нет", - подчеркнул Семка. Аналогичным образом высказывались и другие чиновники областного правительства, предлагая недовольным самостоятельно найти и предложить новые места для размещения полигонов.
В результате общественники нашли такие участки и даже просчитали их экономическую эффективность, логистическую, инженерную и экологическую составляющую. Эти варианты были представлены региональному правительству. По мнению активистов, предложенные ими участки соответствуют критериям безопасного соседства с населенными пунктами, в отличие от тех, что были выбраны чиновниками ранее.
Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около поселка Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов давно требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.