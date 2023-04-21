Прокуратура «предъявила» мэру Новосибирска за забастовку учеников в гимназии №10

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
«Установлено, что департаментом образования мэрии города Новосибирска не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации, сложившейся в одном из классов начальной школы. Прокуратура внесла мэру города представление об устранении нарушений», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, что родители учеников 3 «А» класса гимназии №10 написали коллективное обращение накануне забастовки на имя министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука и руководителя департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиля Ахметгареева. В нем они заявили о необходимости срочно разрешить конфликт между мамой одной из учениц, всем классом и его руководительницей. Одним из выходов, по их мнению, является создание нового, 4 «Д» класса, в следующем учебном году.
Накануне состоялось собрание с участием директора гимназии Ольги Шойдиной. На нем родителей попросили прекратить забастовку и вернуть детей на занятия. Вопрос о создании класса будет проработан.