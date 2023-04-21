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Прокуратура «предъявила» мэру Новосибирска за забастовку учеников в гимназии №10

21 апреля 2023, 07:32
Фото: Телеграм-канал прокуратуры Новосибирской области
Прокуроры держат забастовку детей на контроле

Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за забастовки детей в гимназии

Конфликт в элитной гимназии №10, где уже пять дней не учатся третьеклассники, привлек внимание областной прокуратуры. Сотрудники ведомства уже провели проверку.
«Установлено, что департаментом образования мэрии города Новосибирска не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации, сложившейся в одном из классов начальной школы. Прокуратура внесла мэру города представление об устранении нарушений», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
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Напомним, что родители учеников 3 «А» класса гимназии №10 написали коллективное обращение накануне забастовки на имя министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука и руководителя департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиля Ахметгареева. В нем они заявили о необходимости срочно разрешить конфликт между мамой одной из учениц, всем классом и его руководительницей. Одним из выходов, по их мнению, является создание нового, 4 «Д» класса, в следующем учебном году.

Накануне состоялось собрание с участием директора гимназии Ольги Шойдиной. На нем родителей попросили прекратить забастовку и вернуть детей на занятия.  Вопрос о создании класса будет проработан.

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