Прокуратура «предъявила» мэру Новосибирска за забастовку учеников в гимназии №10

Напомним, что родители учеников 3 «А» класса гимназии №10 написали коллективное обращение накануне забастовки на имя министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука и руководителя департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиля Ахметгареева. В нем они заявили о необходимости срочно разрешить конфликт между мамой одной из учениц, всем классом и его руководительницей. Одним из выходов, по их мнению, является создание нового, 4 «Д» класса, в следующем учебном году.