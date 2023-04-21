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Расписание электричек изменится на майские праздники в Новосибирской области

21 апреля 2023, 01:42
Фото: atas.info
По графику выходного дня начнут следовать электропоезда

В Новосибирской области изменится расписание электричек на майские праздники 2023

По графику выходного дня начнут работать пригородные поезда в Новосибирской области.

Во время майских праздников в Новосибирской области будет изменено расписание пригородных поездов: они будут двигаться по графику выходного дня.

Эту информацию сообщили в группе «Экспресс-пригород, Новосибирск» в социальной сети VKontakte.

В период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая поезда будут ходить по пригородным маршрутам в выходные дни. Пассажиры могут найти более подробную информацию на сайте.

Напомним, несколько дней назад электричка потеряла последний вагон - пострадавших нет. 

Под Новосибирском электричка на ходу потеряла последний вагон
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#Эмилия Губарева#Электричка#Расписание#Майские#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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