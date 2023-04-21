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Во время майских праздников в Новосибирской области будет изменено расписание пригородных поездов: они будут двигаться по графику выходного дня.
Эту информацию сообщили в группе «Экспресс-пригород, Новосибирск» в социальной сети VKontakte.
В период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая поезда будут ходить по пригородным маршрутам в выходные дни. Пассажиры могут найти более подробную информацию на сайте.
Напомним, несколько дней назад электричка потеряла последний вагон - пострадавших нет.