В ХК «Сибирь» будет новый тренер: руководство держит интригу

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
«По тренеру мы приняли решение. Но его имя объявим, когда подпишем контракт», - заявил Фастовский во время прямого эфира.
Тем не менее, ждать болельщикам осталось недолго. Имя наставника хоккеистов «Сибири» объявят до конца текущей недели.
Прежний тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов завершит сотрудничество с командой 30 апреля. О расторжении контракта стало известно 11 апреля. Причиной ухода фактически стал вылет из Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Тогда в серии матчей с омским «Авангардом» новосибирские хоккеисты проиграли с разгромным счетом 1:4.