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В ХК «Сибирь» будет новый тренер: руководство держит интригу

21 апреля 2023, 09:01
Фото: Телеграм-канал ХК «Сибирь»
У новосибирских хоккеистов сменится тренер

В новосибирском ХК «Сибирь» сменится тренер

В хоккейном клубе «Сибирь» появится новый наставник. Однако его имя пока неизвестно. Об этом на радио «Городская волна» сообщил генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
«По тренеру мы приняли решение. Но его имя объявим, когда подпишем контракт», - заявил Фастовский во время прямого эфира.

Тем не менее, ждать болельщикам осталось недолго. Имя наставника хоккеистов «Сибири» объявят до конца текущей недели.

Прежний тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов завершит сотрудничество с командой 30 апреля. О расторжении контракта стало известно 11 апреля. Причиной ухода фактически стал вылет из  Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Тогда в серии матчей с омским «Авангардом» новосибирские хоккеисты проиграли с разгромным счетом 1:4. 

Андрей Мартемьянов ушел из ХК «Сибирь» из-за разгромного проигрыша «Авангарду»
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#Новосибирск#Спорт#Александр Ляхов#Хоккей#Хоккейные тренера#Тренер
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