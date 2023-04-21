В ХК «Сибирь» будет новый тренер: руководство держит интригу

В новосибирском ХК «Сибирь» сменится тренер

В хоккейном клубе «Сибирь» появится новый наставник. Однако его имя пока неизвестно. Об этом на радио «Городская волна» сообщил генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.