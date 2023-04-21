В Новосибирске 14-летний подросток попал под колеса неизвестного автомобиля

Людей, располагающих информацией по этому происшествию, просят обращаться по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску или по телефонам: 232-23-51, 232-23-21 (дежурная часть) и 232-23-35 (отдел розыска).