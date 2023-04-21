atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Изображение материала

В Новосибирске 14-летний подросток попал под колеса неизвестного автомобиля

21 апреля 2023, 03:05
Фото: 1MI
Неизвестный водитель сбил подростка в Новосибирске
Неизвестный водитель сбил ребенка вечером 20 апреля на улице Героев Революции в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

На проезжей части неизвестный на неустановленном автомобиле сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. После скрылся с места аварии.

В результате ДТП пострадал ребенок 14 лет, которого госпитализировали в больницу. Подробности инцидента уточняются сотрудниками Госавтоинспекции.

«Мальчику повезло — он получил легкие травмы. Его жизни ничего не угрожает, на сколько мне известно», — рассказали Atas.info очевидцы.

Людей, располагающих информацией по этому происшествию, просят обращаться по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску или по телефонам: 232-23-51, 232-23-21 (дежурная часть) и 232-23-35 (отдел розыска).

Депутатский сынок насмерть сбил женщину в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия#Дети#ДТП
Подпишитесь
На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции
Вчера, 10:36
Четвертый день забастовки детей в 10-школе: родители требуют открыть новый класс
Вчера, 11:31
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Вчера, 04:09
Стало известно, когда запретят жарить шашлык в Новосибирске весной 2023 года — даты
Сегодня, 02:47
Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти
Вчера, 01:30
Расписание электричек изменится на майские праздники в Новосибирской области
Сегодня, 01:42