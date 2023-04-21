В Новосибирске 14-летний подросток попал под колеса неизвестного автомобиля

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
На проезжей части неизвестный на неустановленном автомобиле сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. После скрылся с места аварии.
В результате ДТП пострадал ребенок 14 лет, которого госпитализировали в больницу. Подробности инцидента уточняются сотрудниками Госавтоинспекции.
«Мальчику повезло — он получил легкие травмы. Его жизни ничего не угрожает, на сколько мне известно», — рассказали Atas.info очевидцы.
Людей, располагающих информацией по этому происшествию, просят обращаться по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску или по телефонам: 232-23-51, 232-23-21 (дежурная часть) и 232-23-35 (отдел розыска).