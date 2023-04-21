Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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В Новосибирске 20 апреля завершился этап подачи заявок на электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции здания музея по ул. Советской, 24 в Центральном районе, более известного, как Дом Кондратюка. Как следует из данных портала госзакупок, аукцион с начальной стоимостью контракта 158 387 690,49 рублей признан несостоявшимся, на него не было подано ни одной заявки. Аналогичным образом завершились такие торги, объявленные в феврале текущего года.
"Полагаем, что отсутствие участников проведенных закупок обусловлено тем, что для выполнения данного вида работ, участнику закупки необходимо обладать опытом по исполнению договора, предусматривающего выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов в объеме не менее 20% от начальной цены контракта", - прокомментировали редакции Atas.info в городском департаменте строительства и архитектуры.
Однако с максимальной долей вероятности можно назвать организацию, которая будет заниматься работами, несмотря на два сорванных конкурса. Название ее, еще до завершения конкурсных процедур, было нанесено на информационный щит на строительном заборе. Это ЗАО РСУ-5 "Новосибирскгражданстрой". Организация, которая как раз имеет все необходимые лицензии и опыт проведения подобных работ.
Ранее с РСУ-5 "в целях недопущения срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию" уже был заключен муниципальный контракт на снос исторического здания и разработке котлована. Сумма контракта составила 19,7 млн рублей. Очевидно, что аналогичным способом будет заключен контракт с единственным поставщиком и на остальную сумму. Федеральный закон это позволяет. Как подчеркнули в профильном департаменте, окончательное решение будет принято в срок до 28 апреля. Окончание работ по восстановлению облика памятника истории запланировано на декабрь 2024 года.
В начале апреля замначальника департамента культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева заявляла, что в процессе реконструкции дом полностью снесут, чтобы построить заново, но уже из современных материалов. В 1924 году здание сделали из шлакоблоков, которые уже подвержены влиянию времени. При этом исторический облик здания будет сохранен. На масштабный проект выделят 191 миллион рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Здание, имевшее статус памятника истории, снесли в первой декаде апреля. В новосибирском региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры назвали это преступлением.
Инженер Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей) первым рассчитал схему полета и посадки на спутник Земли Луну, его считают одним из основоположников космонавтики. В Новосибирск он переехал в 1927 году, и, опасаясь репрессий, скрывался под чужим именем. Здесь он работал на предприятии "Хлебпродукт", участвовал в строительстве элеваторов. Именно в здании на Советской,24 находилось рабочее место изобретателя.