Ранее с РСУ-5 "в целях недопущения срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию" уже был заключен муниципальный контракт на снос исторического здания и разработке котлована. Сумма контракта составила 19,7 млн рублей. Очевидно, что аналогичным способом будет заключен контракт с единственным поставщиком и на остальную сумму. Федеральный закон это позволяет. Как подчеркнули в профильном департаменте, окончательное решение будет принято в срок до 28 апреля. Окончание работ по восстановлению облика памятника истории запланировано на декабрь 2024 года.