В Новосибирской области скончался 97-летний ветеран ВОВ Алексей Лупарев

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Алексей Сергеевич родился 26 октября 1926 года в деревне Кошелево Алтайского края. Он окончил всего 6 классов сельской школы и перебрался с семьей в соседний поселок Новая Заря, где отец возглавил подсобное хозяйство.
Когда отца призвали на войну, Алексею, будучи подростком, пришлось брать на себя обязанности по хозяйству. Он ухаживал за растениями, работал извозчиком на коне и возил разные грузы.
А в ноябре 1943 года его самого призвали в Советскую Армию. Алексей Сергеевич обучался военному делу до мая 1944 года и дослужился до звания ефрейтора по специальности наводчик станкового пулемёта «Максим». После его направили на фронт в 23 мотострелковую бригаду 3-й танковой Армии.
В первых боях Алексей был ранен в ногу и долго восстанавливался в госпитале. После лечение отбыл в роту разведки, где при выполнении очередного боевого задания снова был ранен - в голову. И даже после такой травмы вновь вернулся в строй.
Алексей Лупарев узнал о конце Войны 9 мая в Дрездене. Хотя перед ним была перспектива мирной жизни, он продолжал служить в Армии еще 10 лет, получив за это время несколько наград и медалей. После демобилизации вернулся на прежнее место жительства и работал техником – лесоводом. В марте 1965 года переехал в Ложок и стал работать в Искитимском карьероуправлении на строительном участке – мастером. В последующие годы он занимал различные должности и был награжден многими почестями за свой добросовестный труд.
На пенсии продолжал активно заниматься общественной работой и являлся членом Совета ветеранов, за что внесен в Книгу Почета.
Алексей Лупарев скончался в возрасте 97 лет, оставив после себя незабываемый след в сердцах искитимцев.