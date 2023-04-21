В Новосибирской области скончался 97-летний ветеран ВОВ Алексей Лупарев

Алексей Лупарев узнал о конце Войны 9 мая в Дрездене. Хотя перед ним была перспектива мирной жизни, он продолжал служить в Армии еще 10 лет, получив за это время несколько наград и медалей. После демобилизации вернулся на прежнее место жительства и работал техником – лесоводом. В марте 1965 года переехал в Ложок и стал работать в Искитимском карьероуправлении на строительном участке – мастером. В последующие годы он занимал различные должности и был награжден многими почестями за свой добросовестный труд.