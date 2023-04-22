ГИБДД региона назвала наиболее угоняемые марки автомобилей: ВАЗ, Хонда и другие

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По информации ГИБДД Новосибирска, за первые два месяца этого года выявили 32 случая краж и угонов машин. Из них 20 фактов завладения чужим автомобилем.
«Наиболее угоняемые автомобили - ВАЗ (ЛАДА), ГАЗ, ХОНДА, УАЗ», - пояснил по запросу Atas.info начальник Управления ГИБДД Новосибирской области Александр Бабенков.
Автоэксперты отмечают, что угонщики зачастую выбирают отечественные автомобили из-за отсутствия хорошей защиты.
«ВАЗ, ГАЗ – не оснащены хорошей сигнализацией и другими системами защиты, современными. При этом зачастую понятно, что купил эту машину человек с низкими доходами и он не заморачивался на страховку, установку систем безопасности и защиты от взлома. А «японка» Хонда в этот список попала потому, что она очень распространенная, во дворах их пруд пруди. Я думаю, их можно быстро взломать», - поделился мнением с Atas.info эксперт Артем Ковалев.
Также в ведомстве добавили, что наибольшее число таких преступлений, краж и угонов, было совершено в Кировском и Октябрьском районах Новосибирска.