Ливни и ветер накроют Новосибирск в конце апреля - прогноз погоды на последнюю неделю

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Gismeteo прогнозирует в городе ливни с 24 по 30 апреля. При этом в грядущие выходные обещают, что дождь будет сопровождаться снегом. Ветер в эти дни разгонится до 15 м/с.
Отмечается, что температура воздуха, несмотря на непогоду, установится в районе +9…+15°C. Только 29 и 30 числа похолодает до +3 днем и -1 ночью.
По данным «Яндекс.Погоды», влажность в мегаполисе составит 66%. Выпадет 10,8 мм осадков. Сервис оптимистично гласит, что дождь будет тревожить новосибирцев несколько часов в день и по ощущениям в целом будет тепло.