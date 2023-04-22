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Published Сегодня, 05:29

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Ливни и ветер накроют Новосибирск в конце апреля - прогноз погоды на последнюю неделю

22 апреля 2023, 05:29
Фото: 1MI
Дожди придут в Новосибирск в конце апреля

В Новосибирске ожидаются ливни и ураганный ветер в конце апреля

Дожди с мощными порывами ветра придут в Новосибирск в последнюю неделю апреля. Такой прогноз составили популярные онлайн сервисы погоды.

Gismeteo прогнозирует в городе ливни с 24 по 30 апреля. При этом в грядущие выходные обещают, что дождь будет сопровождаться снегом. Ветер в эти дни разгонится до 15 м/с.

Отмечается, что температура воздуха, несмотря на непогоду, установится в районе +9…+15°C. Только 29 и 30 числа похолодает до +3 днем и -1 ночью.

По данным «Яндекс.Погоды», влажность в мегаполисе составит 66%. Выпадет 10,8 мм осадков. Сервис оптимистично гласит, что дождь будет тревожить новосибирцев несколько часов в день и по ощущениям в целом будет тепло.

#Алина Шефер#Погода на неделю#Дожди#Ветер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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