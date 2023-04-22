Мясо выгоднее овощей: как изменилась цена продуктовой корзины в Новосибирске в 2023

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
«Стоимость продуктовой корзины в марте 2023 года составила 5 676, 59 рублей. Почти на 5% цена снизилась по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го года», - пояснил по запросу Atas.info руководитель Новосибирскстата Михаил Ференец.
Отмечается, что в условный питательный набор, необходимый человеку каждый месяц, входит 33 продукта. Он включает следующее: говядину, свинину, курицу, рыбу и баранину – только на мясные продукты уходит у новосибирца около 1,5-2 тысяч рублей в месяц.
В этот список также идет сельдь, масло сливочное и подсолнечное, сметана, творог, молоко, сыры твердые и мягкие, яйца, сахар, печенье, карамель, соль, черный чай, хлеб, рис, пшено, горох, вермишель, яблоки.
Еще борщовой набор - картофель, капуста, лук, морковь, огурцы. Овощи последнее время заметно подорожали в Новосибирске. Сибирякам на закупку килограмма каждой позиции нужно тратить в апреле чуть больше 2 тысяч рублей в среднем.
«Лук начал дорожать еще с октября прошлого года. Индекс цены составил в марте 2023-го 96% к предыдущему месяцу. На морковь – 117,3%, капусту 103,8%», - уточнили аналитики.
Напомним, ранее стало известно, почему подорожал лук в Новосибирске.