Мясо выгоднее овощей: как изменилась цена продуктовой корзины в Новосибирске в 2023

Отмечается, что в условный питательный набор, необходимый человеку каждый месяц, входит 33 продукта. Он включает следующее: говядину, свинину, курицу, рыбу и баранину – только на мясные продукты уходит у новосибирца около 1,5-2 тысяч рублей в месяц.