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На сколько выросли зарплаты учителей, врачей, прочих бюджетников в Новосибирске 2023

22 апреля 2023, 02:10
Фото: 1MI
Как выросли зарплаты бюджетников к 2023 году в Новосибирске

Стало известно, насколько за год выросли зарплаты бюджетников в Новосибирске

Зарплаты бюджетников в Новосибирской области за последний год стремительно выросли. А на сколько, узнал Atas.info, изучив реальные доходы учителей, врачей, чиновников и других работников бюджетной сферы в 2023 году.

Средняя зарплата в Новосибирске – общий рост:

В Новосибирской области среднемесячная заработная плата в 2023 году превысила 50 000 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат, сравнивая, что доходы в целом выросли на 12% за прошлый год.

Аналитики также отмечают, что бюджетники резко выросли в зарплатах. Некоторые специалисты даже могли перегнать по доходам сотрудников частных компаний в своей сфере деятельности после двух индексаций.

Напомним, в нашем регионе индексацию зарплат для бюджетников проводили 1 июля и 1 октября 2022 года. Сначала подняли на 10%, потом на 4%.

Сколько получают учителя в 2023 году:

Учителя школ и педагоги государственных ВУЗов в Новосибирске также могут похвалиться увеличением зарплат за последний год. Их труд оценивается в среднем от 48 до 80 тысяч рублей. На 4 000 рублей меньше, зарабатывали они год назад, а в 2021-м едва 35 тысяч.

А вот директора школ зарабатывают от 100 000 рублей в месяц. Ранее мы писали о доходах руководителей самых престижных учебных общеобразовательных учреждений в Новосибирске.

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В Министерстве образования Новосибирской области Atas.info рассказали, что каждый учитель может претендовать на повышение заплат. Чтобы получать больше, необходимо повысить квалификацию или увеличить нагрузку дополнительными уроками.

При этом в регионе даже помогают финансово педагогам, приехавшим из других субъектов страны. По программе «Земский учитель» им компенсируют частично расходы на транспорт и жилье.

Зарплаты врачей в 2023 году:

Со слов министра здравоохранения Новосибирской области Atas.info стало известно, что врачи с высшим образованием, имеющие квалификацию, специальность (включая фармацевтов) зарабатывают у нас в среднем около 90 000 рублей.

Чуть больше 45 тысяч рублей получают специалисты со средним профессиональным образованием. Это медики (фельдшеры, медсестры, акушеры), которые осуществляют уход за пациентами, проводят реабилитацию под руководством врача.

При это младший медперсонал (санитары и т.д.) получают нескромные 44,5 тысячи рублей. А еще с начала года подняли зарплаты водителям скорой помощи – до 40 000 рублей.

Кроме того, им дали шанс увеличить доходы. Для этого предлагают пройти курсы, чтобы помогать фельдшерам.

Зарплата силовиков, пожарных и полицейских:

Ежегодно в России индексируют зарплаты сотрудников силовых структур и органов правопорядка, включая работников МВД, МЧС, ФСБ, ФССП, СВР, СКР, прокуратуры, ФСИН, ФТС, Росгвардии. В Новосибирске им недавно добавляли около 5% к ежемесячному довольствию.

На сегодняшний день в Новосибирской области сотрудникам полиции предлагают зарплату от 35 до 50 тысячи рублей. Окончательная сумма будет зависеть от квалификации, звания, должности, обязанностей.

В аналогичном диапазоне находятся зарплаты пожарных. Чуть больше на 10–20 тысяч рублей могут получать бойцы Росгвардии. Каждый день их работы, патруля и выезда на место инцидента связан с рисками.

Зарплаты работников сферы культуры, чиновников и других бюджетников:

В Новосибирской области сотрудники муниципальных учреждений культуры зарабатывают меньше, чем работники государственных. Зарплата последних, по данным Росстата, составляет 43 654 руб., а первых – не у всех превышает 40 тысяч.

Также разнятся доходы у чиновников правительства области и мэрии города. Судя по декларациям, муниципальные служащие, исходя от должности могут получать в месяц от 50 до 100 тысяч рублей или до 150–200 тыс. рублей. А вот госслужащие могут похвастать годовыми доходами, которые исчисляются несколькими миллионами.

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Еще в категорию бюджетников входят научные сотрудники. В 2023 году их зарплаты также выросли. Так в Новосибирске сейчас зарабатывают от 65–70 тысячи рублей сотрудники государственных научных центров, институтов, академий.

#Алина Шефер#Зарплата#Бюджетники#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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