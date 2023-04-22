Учителя школ и педагоги государственных ВУЗов в Новосибирске также могут похвалиться увеличением зарплат за последний год. Их труд оценивается в среднем от 48 до 80 тысяч рублей. На 4 000 рублей меньше, зарабатывали они год назад, а в 2021-м едва 35 тысяч.