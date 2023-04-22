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Названы реальные зарплаты медиков в Новосибирске в 2023 году

22 апреля 2023, 02:47
Фото: 1MI
Стала известна зарплата врачей в Новосибирске
Средняя зарплата врачей в Новосибирской области выросла почти вдвое за последние два года. Новые цифры назвал министр здравоохранения региона Константин Хальзов по запросу Atas.info.
«Врачи, имеющие высшее образование, в среднем получают 89 658 рублей. Средний медперсонал зарабатывает 45 256 руб., а младший – 44,5 тысячи руб.», - сообщил глава Минздрава Новосибирской области.

Также в ведомстве отметили, что в ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» средняя зарплата составляет почти 90 тысяч рублей. На высокий доход могут рассчитывать дефицитные специалисты.

«Сейчас зарабатывают чуть больше 40 тысяч рублей в месяц. Могу сказать, что за год с чередой индексаций выросла зарплата примерно на 5–6 тысяч. Такого резкого повышения никогда не происходило. А но и понятно, что также молниеносно продукты, вещи – все подорожало в 2 раза», - рассказал о своих доходах фельдшер скорой помощи Антон К*.

*Имя изменено по просьбе героя публикации.

Напомним, в нескольких районах Новосибирской области на 2023 год не хватает психиатров, онкологов, неврологов и других медицинских специалистов.

Самых дефицитных врачей в Новосибирске назвал Минздрав – шесть специальностей
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#Алина Шефер#Зарплата#Врачи#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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