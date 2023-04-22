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Огнеборцы и медики выехали в офис «Сбербанка» из-за пожарной тревоги в Новосибирске

22 апреля 2023, 02:20
Фото: 1MI
в Новосибирске сработала пожарная тревога в офисе «Сбербанка»

В Новосибирске пожарная тревога в офисе «Сбербанка» напугала посетителей

В пятницу, 21 апреля, в офисе «Сбербанка» в Новосибирске сработала автоматическая система пожаротушения, что вызвало прибытие пожарных и медиков на улицу Кирова. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Проверка помещения, которую провели спасатели, выявила отсутствие опасности, и тревога была объявлена ложной. По данным ГУ МЧС по региону, сигнал об активации пожарной сигнализации поступил в 20:06, после чего огнеборцы скоропостижно прибыли на место.

Ситуация оказалась безопасной, но пожарные всё же провели проверку помещения для уверенности.

Напомним, ранее в Новосибирске эвакуировали крупный торговый центр после срабатывания пожарной сигнализации.

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#Алина Шефер#Пожар#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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