Огнеборцы и медики выехали в офис «Сбербанка» из-за пожарной тревоги в Новосибирске

В Новосибирске пожарная тревога в офисе «Сбербанка» напугала посетителей

В пятницу, 21 апреля, в офисе «Сбербанка» в Новосибирске сработала автоматическая система пожаротушения, что вызвало прибытие пожарных и медиков на улицу Кирова. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.