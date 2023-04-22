Огнеборцы и медики выехали в офис «Сбербанка» из-за пожарной тревоги в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Проверка помещения, которую провели спасатели, выявила отсутствие опасности, и тревога была объявлена ложной. По данным ГУ МЧС по региону, сигнал об активации пожарной сигнализации поступил в 20:06, после чего огнеборцы скоропостижно прибыли на место.
Ситуация оказалась безопасной, но пожарные всё же провели проверку помещения для уверенности.
Напомним, ранее в Новосибирске эвакуировали крупный торговый центр после срабатывания пожарной сигнализации.