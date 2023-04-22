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В Новосибирске девушка на верблюде прокатилась по улице Ипподромской

22 апреля 2023, 03:12
Фото: Википедия
Девушка проехала верхом на верблюде по Новосибирску
Жители Новосибирска заметили наездницу, разъезжающую верхом на верблюде. Этот момент они сняли на видео и опубликовали его в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Девушка лихо проскакала по улице Ипподромской на двугорбом животном на радость прохожим. Верблюд никого не спугнул и не потревожил.

Горожане вспомнили эту наездницу. Периодически она появляется на улицах города верхом на верблюде. Ранее на своем экзотическом животном она «обскакала» пробки в центре и стала звездой соцсетей.

«Девушку я много раз видела в городе. Она зарабатывает деньги, катая детей на верблюде в парке. Животное очень спокойное и воспитанное, никого не обижает», - рассказала Atas.info очевидица Елена.

Напомним, еще прошлой зимой наездница каталась по Новосибирску на верблюде в крепкий мороз.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
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