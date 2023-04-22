В Новосибирске девушка на верблюде прокатилась по улице Ипподромской

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Девушка лихо проскакала по улице Ипподромской на двугорбом животном на радость прохожим. Верблюд никого не спугнул и не потревожил.
Горожане вспомнили эту наездницу. Периодически она появляется на улицах города верхом на верблюде. Ранее на своем экзотическом животном она «обскакала» пробки в центре и стала звездой соцсетей.
«Девушку я много раз видела в городе. Она зарабатывает деньги, катая детей на верблюде в парке. Животное очень спокойное и воспитанное, никого не обижает», - рассказала Atas.info очевидица Елена.
Напомним, еще прошлой зимой наездница каталась по Новосибирску на верблюде в крепкий мороз.