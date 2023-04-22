В Новосибирске директор гимназии может уволиться из-за забастовки детей

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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По информации НГС директор учреждения может уволиться из-за протеста учеников. Источник издания в мэрии заявил, что приказ могут оформить уже сегодня, 22 апреля.
Ученики 3 «А» класса бастуют почти неделю. Весь конфликт из-за матери школьницы, которая оскорбляет их учительницу.
Неутихающий скандал дошел даже до детского омбудсмена Надежду Болтенко и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Сейчас они пытаются решить эту ситуацию.