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В Новосибирске директор гимназии может уволиться из-за забастовки детей

22 апреля 2023, 03:49
Фото: 1MI
Директор может уволиться после забастовки детей в Новосибирске
Директор гимназии №10 Ольга Шойдина в Новосибирске может покинуть пост после забастовки детей. Третьеклассники пропускают уроки в поддержку учительницы, которую «затравила» мама их одноклассницы.

По информации НГС директор учреждения может уволиться из-за протеста учеников. Источник издания в мэрии заявил, что приказ могут оформить уже сегодня, 22 апреля.

Ученики 3 «А» класса бастуют почти неделю. Весь конфликт из-за матери школьницы, которая оскорбляет их учительницу.

Неутихающий скандал дошел даже до детского омбудсмена Надежду Болтенко и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Сейчас они пытаются решить эту ситуацию.

"Несформированная психика" - мэр Новосибирска о забастовке детей в 10 гимназии
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#Алина Шефер#Дети#Забастовка детей в 10-й гимназии#Забастовка#Школа#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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