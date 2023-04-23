Автобус с рекламой ЧВК «Вагнер» заметили в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 08:01
Читатель издания Atas.info прислал в редакцию фотографию городского автобуса № 14 в Ленинском районе Новосибирска. Общественный транспорт с рекламой ЧВК «Вагнер» проезжал остановку «Магазин Кристалл».
Согласно содержанию рекламы, в частную военную компанию требуются мужчины от 22 до 50 лет. Желающих отправят в командировку в зону СВО. Также на автобусе повторяется минимум три раза номер, куда можно обратиться по поводу службы.
Новосибирец Алексей в беседе с корреспондентом Atas.info рассказал, что в последнее время он наблюдал несколько автобусов и маршруток с рекламами ЧВК. Где-то объявление о наборе было на общественном транспорте, а где-то в транспорте.