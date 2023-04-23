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Автобус с рекламой ЧВК «Вагнер» заметили в Новосибирске

23 апреля 2023, 07:50
Фото: atas.info
Автобус с рекламой Вагнера

В Новосибирске заметили автобус с рекламой ЧВК «Вагнер»

Реклама о наборе в ЧВК «Вагнер» все чаще появляется на автобусах Новосибирска, о чем сообщают местные жители.

Читатель издания Atas.info прислал в редакцию фотографию городского автобуса № 14 в Ленинском районе Новосибирска. Общественный транспорт с рекламой ЧВК «Вагнер» проезжал остановку «Магазин Кристалл».

Согласно содержанию рекламы, в частную военную компанию требуются мужчины от 22 до 50 лет. Желающих отправят в командировку в зону СВО. Также на автобусе повторяется минимум три раза номер, куда можно обратиться по поводу службы.

Новосибирец Алексей в беседе с корреспондентом Atas.info рассказал, что в последнее время он наблюдал несколько автобусов и маршруток с рекламами ЧВК. Где-то объявление о наборе было на общественном транспорте, а где-то в транспорте.

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#Эмилия Губарева#Общественный транспорт#Автобус#ЧВК "Вагнер"#Реклама#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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