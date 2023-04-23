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Дом.РФ отказался от продажи под застройку земель военного городка в Новосибирске

23 апреля 2023, 06:52
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Исторические здания продолжают разрушаться

В Новосибирске земли военного городка сняты с продажи под застройку

Федеральный оператор официально отказался от совершения сделок с землями бывшего военного городка. Однако это не значит, что угроза застройки исторического ансамбля миновала

Компания Дом.РФ прекращает любые попытки реализации земельных участков на территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска. Это следует из протокола правительственной комиссии (есть в распоряжении редакции), в котором сказано: "Считать целесообразным прекращение совершения единым институтом развития в жилищной сфере юридических и иных действий, в том числе сделок, в качестве агента Российской Федерации в отношении находящихся ы федеральной собственности земельных участков из земель населенных пунктов с расположенными на них находящимися в федеральной собственности объектами недвижимого имущества".

Речь идет об восьми участках с кадастровыми номерами 54:35:071005:451; 54:35:071005:452; 54:35:071040:424; 54:35:071010:771; 54:35:071070:360; 54:35:071070:361; 54:35:071070:362, 54:35:071075:19.

Ранее предполагалось, что Дом.РФ будет реализовывать эти земли на аукционах с целью жилищного строительства. Подобный вариант развития событий привел бы к уничтожению исторического ансамбля военного городка постройки начала 20 века. Это вызывало протесты общественников, одной из самых активных участников борьбы за сохранение военного городка можно считать жительницу Новосибирска Елену Гавровскую.

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"Защитникам военного городка не стоит расслабляться раньше времени. Идет речь о передаче земель в регион с перспективой создания парка "Патриот". Требуется бдительность и общественный контроль, чтобы этот процесс проходил максимально честно и прозрачно. Зная уровень порядочности и компетентности региональных чиновников, не стоит обольщаться! Как бы не появились среди давно запланированных музеев высоточки с золотыми квадратными метрами! Так что всё самое сложное и интересное впереди!", - прокомментировала Гавровская редакции Atas.info решение Правкомиссии.

В свою очередь, сопредседатель новосибирского регионального отделения "Культурного фронта России" Олег Викторович отмечает, что состояние построек военного городка, многие из которых имеют охранный статус памятников, приближается к критическому.

"Катастрофа! То, что устроили вандалы этой зимой, нанесло объектам огромный урон. Промышленными масштабами выдрали и вывезли металлические тавры, брали кирпич, повсеместно поджоги. Ужас!!! Уверен, что специально доводят объекты до "точки невозврата", - сетует Викторович.
В таком состоянии сейчас находятся исторические зданияВ таком состоянии сейчас находятся исторические здания
В таком состоянии сейчас находятся исторические зданияВ таком состоянии сейчас находятся исторические здания
В таком состоянии сейчас находятся исторические зданияВ таком состоянии сейчас находятся исторические здания
В таком состоянии сейчас находятся исторические здания
Фото: Олег Викторович

В феврале 2023 года Государственная инспекция по охране объектов культурного населения Новосибирской области направила в адрес ФГКУ "Сибирское ТУИО", ФГАУ "Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)" Минобороны, ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны и АО "Военторг-Восток" требования по сохранению и содержанию объектов культурного наследия. Эти организации, подведомственные Минобороны, являются собственниками зданий на территории бывшего военного городка № 17, признанных памятниками архитектуры регионального значения. 

Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века – казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.

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Территория Военного городка по-прежнему закреплена за Министерством обороны. Несмотря на звучавшие в 2021 году заявления главы военного ведомства Сергея Шойгу о возможной передаче земли и имущественного комплекса в ведение Новосибирской области такое решение до сих пор не принято.

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#Памятник#История#Земельный участок#Общество#Военный городок#Новосибирск
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