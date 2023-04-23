Компания Дом.РФ прекращает любые попытки реализации земельных участков на территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска. Это следует из протокола правительственной комиссии (есть в распоряжении редакции), в котором сказано: "Считать целесообразным прекращение совершения единым институтом развития в жилищной сфере юридических и иных действий, в том числе сделок, в качестве агента Российской Федерации в отношении находящихся ы федеральной собственности земельных участков из земель населенных пунктов с расположенными на них находящимися в федеральной собственности объектами недвижимого имущества".