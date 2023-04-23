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Published Сегодня, 06:52
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Компания Дом.РФ прекращает любые попытки реализации земельных участков на территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска. Это следует из протокола правительственной комиссии (есть в распоряжении редакции), в котором сказано: "Считать целесообразным прекращение совершения единым институтом развития в жилищной сфере юридических и иных действий, в том числе сделок, в качестве агента Российской Федерации в отношении находящихся ы федеральной собственности земельных участков из земель населенных пунктов с расположенными на них находящимися в федеральной собственности объектами недвижимого имущества".
Речь идет об восьми участках с кадастровыми номерами 54:35:071005:451; 54:35:071005:452; 54:35:071040:424; 54:35:071010:771; 54:35:071070:360; 54:35:071070:361; 54:35:071070:362, 54:35:071075:19.
Ранее предполагалось, что Дом.РФ будет реализовывать эти земли на аукционах с целью жилищного строительства. Подобный вариант развития событий привел бы к уничтожению исторического ансамбля военного городка постройки начала 20 века. Это вызывало протесты общественников, одной из самых активных участников борьбы за сохранение военного городка можно считать жительницу Новосибирска Елену Гавровскую.
"Защитникам военного городка не стоит расслабляться раньше времени. Идет речь о передаче земель в регион с перспективой создания парка "Патриот". Требуется бдительность и общественный контроль, чтобы этот процесс проходил максимально честно и прозрачно. Зная уровень порядочности и компетентности региональных чиновников, не стоит обольщаться! Как бы не появились среди давно запланированных музеев высоточки с золотыми квадратными метрами! Так что всё самое сложное и интересное впереди!", - прокомментировала Гавровская редакции Atas.info решение Правкомиссии.
В свою очередь, сопредседатель новосибирского регионального отделения "Культурного фронта России" Олег Викторович отмечает, что состояние построек военного городка, многие из которых имеют охранный статус памятников, приближается к критическому.
"Катастрофа! То, что устроили вандалы этой зимой, нанесло объектам огромный урон. Промышленными масштабами выдрали и вывезли металлические тавры, брали кирпич, повсеместно поджоги. Ужас!!! Уверен, что специально доводят объекты до "точки невозврата", - сетует Викторович.
В феврале 2023 года Государственная инспекция по охране объектов культурного населения Новосибирской области направила в адрес ФГКУ "Сибирское ТУИО", ФГАУ "Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)" Минобороны, ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны и АО "Военторг-Восток" требования по сохранению и содержанию объектов культурного наследия. Эти организации, подведомственные Минобороны, являются собственниками зданий на территории бывшего военного городка № 17, признанных памятниками архитектуры регионального значения.
Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века – казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.
Территория Военного городка по-прежнему закреплена за Министерством обороны. Несмотря на звучавшие в 2021 году заявления главы военного ведомства Сергея Шойгу о возможной передаче земли и имущественного комплекса в ведение Новосибирской области такое решение до сих пор не принято.