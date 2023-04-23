Стало известно, чьи концерты отменили в Новосибирске в 2023 году

В 2023 году артисты отменяют свои концерты в России. В Новосибирске так и не состоятся или не состоялись выступления Instasamka, DJ Smash, КИС-КИС, кто еще есть в этом списке?

Концерт Instasamka Концерт ди-джея Smash Концерт КИС-КИС Концерт Меладзе Концерт «Сплин» Концерт Монеточки*