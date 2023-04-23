Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В марте 2023 года должен был состояться концерт знаменитой артистки Инстасамки в Новосибирске. Выступление певицы отменили по всей России и перенесли на 2024 год.
17 марта в Новосибирске отменили концерт DJ Smash. Выступление не состоялось по неизвестным причинам. Организаторы пообещали вернуться в столицу Сибири чуть позже.
10 мая не состоится концерт российской рок-группы Кис-Кис в Новосибирске. Объяснение все то же: «по независящим от нас причинам».
Валерий Меладзе тоже не приедет в Новосибирск. Музыкант рискнул запустить серию концертов сразу в трех сибирских городах, но в итоге они отменились. Отметим, что знаменитый певец негативно высказывался об СВО.
Группа «Сплин» не выступит в Новосибирске на рок-фестивале «Ветер Сибири» в августе этого года. Официально причины не названы, но сибиряки предполагают, что это связано с антироссийской позицией лидера группы Александра Васильева.
Популярная среди молодежи певица Монеточка*, признанная иноагентом, решила отменить все свои выступления на территории России, в том числе и в Новосибирске. Артистка также негативно высказывалась об СВО.
*Певица признана иностранным агентом.