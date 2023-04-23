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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

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Допелись: какие концерты отменили в Новосибирске в 2023 году

23 апреля 2023, 12:57
Фото: 1MI
Несколько концертов были отменены в Новосибирске

Стало известно, чьи концерты отменили в Новосибирске в 2023 году

В 2023 году артисты отменяют свои концерты в России. В Новосибирске так и не состоятся или не состоялись выступления Instasamka, DJ Smash, КИС-КИС, кто еще есть в этом списке?

Концерт Instasamka

В марте 2023 года должен был состояться концерт знаменитой артистки Инстасамки в Новосибирске. Выступление певицы отменили по всей России и перенесли на 2024 год.

Концерт ди-джея Smash

17 марта в Новосибирске отменили концерт DJ Smash. Выступление не состоялось по неизвестным причинам. Организаторы пообещали вернуться в столицу Сибири чуть позже.

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Концерт КИС-КИС

10 мая не состоится концерт российской рок-группы Кис-Кис в Новосибирске. Объяснение все то же: «по независящим от нас причинам».

Концерт Меладзе

Валерий Меладзе тоже не приедет в Новосибирск. Музыкант рискнул запустить серию концертов сразу в трех сибирских городах, но в итоге они отменились. Отметим, что знаменитый певец негативно высказывался об СВО.

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Концерт «Сплин»

Группа «Сплин» не выступит в Новосибирске на рок-фестивале «Ветер Сибири» в августе этого года. Официально причины не названы, но сибиряки предполагают, что это связано с антироссийской позицией лидера группы Александра Васильева.

Концерт Монеточки*

Популярная среди молодежи певица Монеточка*, признанная иноагентом, решила отменить все свои выступления на территории России, в том числе и в Новосибирске. Артистка также негативно высказывалась об СВО.

*Певица признана иностранным агентом.

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