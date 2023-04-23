«Это гетто»: новосибирцы раскритиковали микрорайон Джулая «Просторный»

Директор ГК «Дискус» и член горсовета Новосибирска, Алексей Джулай, был задержан за мошенничество со средствами дольщиков, которые предназначались для завершения строительства жилья в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». В результате, дома не были вовремя сданы. Микрорайон «Просторный» получил популярность как "гетто".