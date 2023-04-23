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«Это гетто»: новосибирцы раскритиковали микрорайон Джулая «Просторный»

23 апреля 2023, 05:54
Фото: atas.info
На грязный микрорайон пожаловались горожане

Новосибирцы раскритиковали микрорайон Джулая «Просторный»

Разбитые дороги, мусор, отсутствие благоустройства - так характеризуют местные жители микрорайон "Просторный" в Новосибирске.

Директор ГК «Дискус» и член горсовета Новосибирска, Алексей Джулай, был задержан за мошенничество со средствами дольщиков, которые предназначались для завершения строительства жилья в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». В результате, дома не были вовремя сданы. Микрорайон «Просторный» получил популярность как "гетто".

Микрорайон "Просторный" в Новосибирске стал обладателем антирейтинга, из-за отсутствия благоустройства. Вокруг – разбитые дороги, грязь, мусор и строительный мусор. Растительность здесь отсутствует, а некоторые участки не имеют парковок, пишет «АиФ Новосибирск».

Детские площадки скудные, а сам жилмассив представляет собой эконом-класс, и большое количество объявлений о продаже квартир свидетельствуют о недовольстве жильцов.

Прокуратура Новосибирской области выступила за ввод в эксплуатацию 33 домов в микрорайоне «Просторный» и 20 домов в микрорайоне «Плющихинский», однако никто не знает, когда состояние дворов и улиц улучшится.

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