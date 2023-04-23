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Квартира вспыхнула в 9-этажном доме в Новосибирске – 40 жильцов эвакуировались

23 апреля 2023, 08:08
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пострадавших нет

В Новосибирске загорелась квартира в 9-этажном доме на Гусинобродском шоссе

В Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира в девятиэтажном доме, о чем сообщают в ГУ МЧС региона.

По данным МЧС, пожар произошел на улице Гусинобродское шоссе 23 апреля. В 9-этажном доме загорелась квартира на 1-м этаже. Горела кухня, а площадь возгорания составляла 20 квадратов.

Пожарные прибыли на место в 13:34. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 30 человек. Еще 10 человек были спасены при помощи спасательных устройств.

Огонь устранили в 14:18. Общая площадь локализации – 30 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Напомним, что этой ночью в Новосибирске сгорел киоск с беляшами. 

«Самые вкусные беляши!»: киоск вспыхнул в Новосибирске на Бердском шоссе
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#Эмилия Губарева#Пожар#Дом#Эвакуация#Происшествия#Город#Новосибирск
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