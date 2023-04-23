Квартира вспыхнула в 9-этажном доме в Новосибирске – 40 жильцов эвакуировались

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По данным МЧС, пожар произошел на улице Гусинобродское шоссе 23 апреля. В 9-этажном доме загорелась квартира на 1-м этаже. Горела кухня, а площадь возгорания составляла 20 квадратов.
Пожарные прибыли на место в 13:34. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 30 человек. Еще 10 человек были спасены при помощи спасательных устройств.
Огонь устранили в 14:18. Общая площадь локализации – 30 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Напомним, что этой ночью в Новосибирске сгорел киоск с беляшами.