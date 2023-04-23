Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Предполагается, что название праздника происходит от слова «Радость». В этот день положено не просто вспомнить усопших, но порадоваться вместе с ними воскресению Христа. На могилах близких и родных нужно побывать не для скорби, а в надежде встретиться с ними уже в вечной жизни. Поэтому Радоницу зачастую называют «Пасхой для усопших».
О празднике писал еще Отец Церкви святитель Иоанн Златоуст.
«Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы...».
Происхождение Радоницы в православии объясняется церковным правилом, согласно которому поминовение усопших в Великий пост переносится на Родительские субботы. По уставу, обряд не совершается на Светлую седмицу, но может быть проведен в первый будний день после Фоминой недели. Обычно им и является вторник.
Тем не менее, в Русской православной церкви не принято совершать в этот день особые богослужения. Канон специально запрещает заупокойную литургию, поскольку на период Радоницы одновременно приходится попразднество Антипасхи. Также именно в этот день нельзя венчаться.
Православные христиане в этот день должны обязательно побывать в церкви на службе. Многие на Радоницу ставят свечки в память об умерших близких, а также несут в храм еду и пожертвования для нуждающихся. Однако священники советуют уделить больше внимания молитве за души ушедших родных и сосредоточиться на сути праздника.
Традиционно после службы верующие едут на кладбище, где ухаживают за могилами (многие даже заказывают специальную панихиду). Несмотря на терпимое отношение к народным обычаям, РПЦ негативно относится к традиции вспоминать умерших алкоголем, а также оставлять на могилах крашеные яйца и любую другую еду. По мнению православных священников, подобное является язычеством и не допускается церковными канонами.
Кроме того, батюшки не рекомендуют в этот день сильно скорбеть, поскольку важно помнить о близких и скорой встрече с ними. Но нельзя и напиваться сверх меры, а также допускать излишнее веселье. Лучшим способом вспомнить близких станет скромная трапеза и искренняя молитва за родственника.