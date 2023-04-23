Предполагается, что название праздника происходит от слова «Радость». В этот день положено не просто вспомнить усопших, но порадоваться вместе с ними воскресению Христа. На могилах близких и родных нужно побывать не для скорби, а в надежде встретиться с ними уже в вечной жизни. Поэтому Радоницу зачастую называют «Пасхой для усопших».