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Published Сегодня, 13:27

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Радоница-2023 – дата праздника у православных и традиции поведения на кладбище

23 апреля 2023, 13:27
Фото: 1MI
На Радоницу принято вспоминать близких

Как православным новосибирцам встретить Радоницу-2023

25 апреля православные новосибирцы встретят Радоницу. В чем суть праздника и его традиции – в материале Atas.info.
Сюжет
Пасха 2023

Предполагается, что название праздника происходит от слова «Радость». В этот день положено не просто вспомнить усопших, но порадоваться вместе с ними воскресению Христа. На могилах близких и родных нужно побывать не для скорби, а в надежде встретиться с ними уже в вечной жизни. Поэтому Радоницу зачастую называют «Пасхой для усопших».

О празднике писал еще Отец Церкви святитель Иоанн Златоуст.

«Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы...». 

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Происхождение Радоницы в православии объясняется церковным правилом, согласно которому поминовение усопших в Великий пост переносится на Родительские субботы. По уставу, обряд не совершается на Светлую седмицу, но может быть проведен в первый будний день после Фоминой недели. Обычно им и является вторник.

Тем не менее, в Русской православной церкви не принято совершать в этот день особые богослужения. Канон специально запрещает заупокойную литургию, поскольку на период Радоницы одновременно приходится попразднество Антипасхи. Также именно в этот день нельзя венчаться.

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Православные христиане в этот день должны обязательно побывать в церкви на службе. Многие на Радоницу ставят свечки в память об умерших близких, а также несут в храм еду и пожертвования для нуждающихся. Однако священники советуют уделить больше внимания молитве за души ушедших родных и сосредоточиться на сути праздника.

Традиционно после службы верующие едут на кладбище, где ухаживают за могилами (многие даже заказывают специальную панихиду). Несмотря на терпимое отношение к народным обычаям, РПЦ негативно относится к традиции вспоминать умерших алкоголем, а также оставлять на могилах крашеные яйца и любую другую еду. По мнению православных священников, подобное является язычеством и не допускается церковными канонами.

Кроме того, батюшки не рекомендуют в этот день сильно скорбеть, поскольку важно помнить о близких и скорой встрече с ними. Но нельзя и напиваться сверх меры, а также допускать излишнее веселье. Лучшим способом вспомнить близких станет скромная трапеза и искренняя молитва за родственника.

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