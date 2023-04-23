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Третий раз в Новосибирске ищут подрядчика на ремонт фасада бассейна «Нептун»

23 апреля 2023, 13:46
Фото: 1MI
Вновь ищут подрядчика для ремонта фасада бассейна

В Новосибирске в третий раз ищут подрядчика для ремонта фасада бассейна «Нептун»

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого объявлен повторный аукцион на капитальный ремонт фасада бассейна "Нептун", о чем говорится на сайте госзакупок.

Власти готовы потратить 122,7 млн рублей на ремонтные работы, которые должны быть завершены до сентября 2023 года. Компания-подрядчик будет отвечать за ремонт фасада бассейна «Нептун», цоколя и установку внутренних и наружных витражей.

Работы будут проводиться поэтапно, и желающие организации могут подать заявки до 4 мая. Нового победителя конкурса объявят 10 мая.

Согласно данным с сайта госзакупок, власти уже третий раз ищут подходящего подрядчика для выполнения капитального ремонта бассейна "Нептун". Первую закупку объявили еще в начале весны.

122 млн рублей потратят на ремонт фасада бассейна «Нептун» в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Капремонт#Госзакупки#Ремонт#Город#Новосибирск
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