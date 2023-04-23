Третий раз в Новосибирске ищут подрядчика на ремонт фасада бассейна «Нептун»

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Власти готовы потратить 122,7 млн рублей на ремонтные работы, которые должны быть завершены до сентября 2023 года. Компания-подрядчик будет отвечать за ремонт фасада бассейна «Нептун», цоколя и установку внутренних и наружных витражей.
Работы будут проводиться поэтапно, и желающие организации могут подать заявки до 4 мая. Нового победителя конкурса объявят 10 мая.
Согласно данным с сайта госзакупок, власти уже третий раз ищут подходящего подрядчика для выполнения капитального ремонта бассейна "Нептун". Первую закупку объявили еще в начале весны.