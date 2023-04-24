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Published Сегодня, 10:31

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Адское пекло: в Новосибирск придет экстремальная жара до +23 в конце рабочей недели

24 апреля 2023, 10:31
Фото: 1MI
Жара ворвется в Новосибирск на этой неделе

Летняя жара до +23 ожидается в Новосибирске на этой неделе

Жара до +23 градусов наступит в Новосибирске в ближайшие дни. Об этом сообщают сервисы погоды.

Сервис Gismeteo прогнозирует резкое потепление до +23°C уже в пятницу, 28 апреля. Будет пасмурно и ветрено – порывы достигнут 11 м/с.

При этом отмечается, что такая экстремальная жара продержится всего сутки. В субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, столбики термометра опустятся до +14…+9°C. Порывы ветра достигнут 14 м/с.

Примечательно, что синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра даже прогнозирует снег и ливни за день до самого жаркого апрельского дня в Новосибирске. Со вторника по среду ожидается всего +8…+14 градусов.

А вот в отдаленных районах региона жара до +23 может прийти уже в четверг, 27 апреля. Местами возможны дожди и ветер до 16 м/с.

#Погода на неделю#Жара#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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