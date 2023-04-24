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Фабрику по производству оружия устроил в своем доме 50-летний житель Новосибирска

24 апреля 2023, 04:43
Фото: ГУ МВД НСО
50-летний новосибирец изготавливал оружие и боеприпасы дома

В Новосибирске задержали 50-летнего мужчину за изготовление оружия

Полиция и силовики задержали в Новосибирске 50-летнего мужчину, который мог незаконно изготавливать оружие и боеприпасы. Об том сообщает ГУ МВД России по региону.

Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные в ходе совместной операции с УФСБ России по Новосибирской области, помогли вычислить мужчину, ранее имевшего проблемы с законом. С начала прошлого года он приобрел, хранил и изготавливал боеприпасы и оружие в своем доме, внося конструктивные изменения в свой арсенал.

При обыске в перегородке с двойной стенкой правоохранители нашли нелегально переделанный сигнальный пистолет, приспособления для производства оружия и боеприпасов, а также более ста патронов, изготовленных самостоятельно. Все найденное изъято и направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр.

Исследование показало, что незаконно переделанный пистолет годен для стрельбы. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям 223 и 222 УК РФ, касающихся незаконного изготовления и хранения оружия и боеприпасов соответственно.

Мерой пресечения в отношении мужчины была выбрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование данного случая.

#Оружие#Полиция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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