Фабрику по производству оружия устроил в своем доме 50-летний житель Новосибирска

Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные в ходе совместной операции с УФСБ России по Новосибирской области, помогли вычислить мужчину, ранее имевшего проблемы с законом. С начала прошлого года он приобрел, хранил и изготавливал боеприпасы и оружие в своем доме, внося конструктивные изменения в свой арсенал.