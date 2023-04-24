Фабрику по производству оружия устроил в своем доме 50-летний житель Новосибирска

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные в ходе совместной операции с УФСБ России по Новосибирской области, помогли вычислить мужчину, ранее имевшего проблемы с законом. С начала прошлого года он приобрел, хранил и изготавливал боеприпасы и оружие в своем доме, внося конструктивные изменения в свой арсенал.
При обыске в перегородке с двойной стенкой правоохранители нашли нелегально переделанный сигнальный пистолет, приспособления для производства оружия и боеприпасов, а также более ста патронов, изготовленных самостоятельно. Все найденное изъято и направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр.
Исследование показало, что незаконно переделанный пистолет годен для стрельбы. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям 223 и 222 УК РФ, касающихся незаконного изготовления и хранения оружия и боеприпасов соответственно.
Мерой пресечения в отношении мужчины была выбрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование данного случая.