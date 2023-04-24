Информация о том, что футболки с изображением ветерана Великой Отечественной войны бесплатно изготовят в МФЦ с 24 апреля появилась в интернете. В частности, руководитель «Молодежки Народного фронта» Владимир Тараненко рассказал, что футболку с изображением ветерана можно будет получить в одном из МФЦ. Позже выяснилось, что акция работает только в московских МФЦ. Причем, там можно изготовить несколько футболок на семью.