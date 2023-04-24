Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
С вопросами о том, можно ли напечатать футболку с фотографией героя Великой Отечественной войны в МФЦ Бердска уже обращались. Но сотрудники МФЦ заверили, что такой услуги в перечне услуг МФЦ Новосибирской области нет: «У нас нет такого оборудования, которое необходимо для печати на футболках», — сообщили они.
Информация о том, что футболки с изображением ветерана Великой Отечественной войны бесплатно изготовят в МФЦ с 24 апреля появилась в интернете. В частности, руководитель «Молодежки Народного фронта» Владимир Тараненко рассказал, что футболку с изображением ветерана можно будет получить в одном из МФЦ. Позже выяснилось, что акция работает только в московских МФЦ. Причем, там можно изготовить несколько футболок на семью.
По телефону 052 сообщили, что информацию о родственнике-герое ВОВ можно разместить с помощью МФЦ на сайте Лица Победы.
Парад с портретами воинов Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" в 2023 году отменен, но есть пять способов, как можно принять участие в этой акции в мае этого года.