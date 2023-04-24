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Футболки с героями ВОВ не смогут напечатать в МФЦ Новосибирской области

24 апреля 2023, 05:19
Фото: atas.info
МФЦ в Бердске, Новосибирская область. Услуги по печати футболок не предоставляют.

В Новосибирске МФЦ не печатают фотографии с героями ВОВ на футболках

«У нас нет такого оборудования» — сообщили сотрудники бердского МФЦ корреспонденту Атас.Инфо на вопрос о том, можно ли в МФЦ заказать футболку с изображением ветерана Великой Отечественной войны. Выяснилось, что в Новосибирской области МФЦ не предоставляют эту услугу.

С вопросами о том, можно ли напечатать футболку с фотографией героя Великой Отечественной войны в МФЦ Бердска уже обращались. Но сотрудники МФЦ заверили, что такой услуги в перечне услуг МФЦ Новосибирской области нет: «У нас нет такого оборудования, которое необходимо для печати на футболках», — сообщили они.

Информация о том, что футболки с изображением ветерана Великой Отечественной войны бесплатно изготовят в МФЦ с 24 апреля появилась в интернете. В частности, руководитель «Молодежки Народного фронта» Владимир Тараненко рассказал, что футболку с изображением ветерана можно будет получить в одном из МФЦ. Позже выяснилось, что акция работает только в московских МФЦ. Причем, там можно изготовить несколько футболок на семью.

По телефону 052 сообщили, что информацию о родственнике-герое ВОВ можно разместить с помощью МФЦ на сайте Лица Победы.

Парад с портретами воинов Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" в 2023 году отменен, но есть пять способов, как можно принять участие в этой акции в мае этого года.

#Ольга Храмушкина#Бессмертный полк#Герои войны#9 мая#Общество#Бессмертный полк 2023#Новосибирск#Новосибирская область
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