Инженера НГУ из Новосибирска осудили за убийство вымогателя – превышение самообороны

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
Пришедшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что пьяный прохожий скончался от полученных ранений. В суде Сергей П. был признан виновным в убийстве при превышении необходимой самообороны.
Родственники погибшего потребовали возмещения морального ущерба в размере двух миллионов рублей. Суд вынес приговор ограничением свободы на один год и выплатой матери погибшего одного миллиона рублей. Однако Сергей П. не согласился с этим решением и попытался обжаловать приговор в Новосибирском областном суде, но безуспешно.
Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Об этом сообщила Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.