Инженера НГУ из Новосибирска осудили за убийство вымогателя – превышение самообороны

Родственники погибшего потребовали возмещения морального ущерба в размере двух миллионов рублей. Суд вынес приговор ограничением свободы на один год и выплатой матери погибшего одного миллиона рублей. Однако Сергей П. не согласился с этим решением и попытался обжаловать приговор в Новосибирском областном суде, но безуспешно.