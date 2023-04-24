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Инженера НГУ из Новосибирска осудили за убийство вымогателя – превышение самообороны

24 апреля 2023, 04:30
Фото: 1MI
Инженер НГУ из в Новосибирске осужден за убийство хулигана

В Новосибирске осудили инженера НГУ за убийство пьяного хулигана

Инженер НГУ из в Новосибирске Сергей П. был осужден за убийство пьяного прохожего, который приставал к нему в подъезде и требовал деньги. Мужчина стал жертвой уличного домогательства и в ответ ударил оппонента колюще-режущим предметом.

Пришедшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что пьяный прохожий скончался от полученных ранений. В суде Сергей П. был признан виновным в убийстве при превышении необходимой самообороны.

Родственники погибшего потребовали возмещения морального ущерба в размере двух миллионов рублей. Суд вынес приговор ограничением свободы на один год и выплатой матери погибшего одного миллиона рублей. Однако Сергей П. не согласился с этим решением и попытался обжаловать приговор в Новосибирском областном суде, но безуспешно.

Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Об этом сообщила Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

#Алина Шефер#Убийство#НГУ#Суд#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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