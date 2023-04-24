Новосибирская область лидирует по числу пожаров в России – за неделю 488 палов травы

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
«Пожарная обстановка находится на особом контроле. За неделю ликвидировали 592 пожара, из которых 488 связаны с горением сухой растительности. Это 82% от общего количества пожаров в регионе. Прошу с сегодняшнего дня установить особый противопожарный режим», - доложил Орлов.
Также он рассказал, что на днях сотрудники МЧС выезжали на пожар в частном доме в Черепановском районе - там погибли два человека. Еще возгорания случались на территориях складского помещения в Новосибирске и в лесхозе Купинского района.
«В Ордынском и Убинском районах тушили 2 природных пожара на площади 3 гектара. Всего зафиксировано 227 термических точек, 67 из которых находятся в 5 километрах от населенных пунктов. В зоне риска также Чулымский, Каргатский, Венгеровский, Кыштовский и Убинский районы. Там отмечено 50% термических точек», - сообщил начальник ГУ МЧС Новосибирской области.
По словам Виктора Орлова, основными причинами эти пожаров являлись палы травы. На сегодняшний день Новосибирская область в лидерах по количеству термических аномалий в стране.