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Новосибирская область лидирует по числу пожаров в России – за неделю 488 палов травы

24 апреля 2023, 03:49
Фото: 1MI
В Новосибирской области за неделю зафиксировали 227 термоточек

В Новосибирской области могут ввести особый противопожарный режим 24 апреля

Пожарные за неделю потушили 488 ландшафтных пожаров в Новосибирской области. Глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов в ходе заседания в правительстве региона попросил губернатора Андрея Травникова ввести особый противопожарный режим с 24 апреля.
«Пожарная обстановка находится на особом контроле. За неделю ликвидировали 592 пожара, из которых 488 связаны с горением сухой растительности. Это 82% от общего количества пожаров в регионе. Прошу с сегодняшнего дня установить особый противопожарный режим», - доложил Орлов.

Также он рассказал, что на днях сотрудники МЧС выезжали на пожар в частном доме в Черепановском районе - там погибли два человека. Еще возгорания случались на территориях складского помещения в Новосибирске и в лесхозе Купинского района.

«В Ордынском и Убинском районах тушили 2 природных пожара на площади 3 гектара. Всего зафиксировано 227 термических точек, 67 из которых находятся в 5 километрах от населенных пунктов. В зоне риска также Чулымский, Каргатский, Венгеровский, Кыштовский и Убинский районы. Там отмечено 50% термических точек», - сообщил начальник ГУ МЧС Новосибирской области.

По словам Виктора Орлова, основными причинами эти пожаров являлись палы травы. На сегодняшний день Новосибирская область в лидерах по количеству термических аномалий в стране.


#Алина Шефер#Пожар#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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