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Published Сегодня, 05:58

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Пробки и недовольство жителей: что происходит на Советском шоссе в Новосибирске?

24 апреля 2023, 05:58
Фото: 1MI
Пробка возникла утром

В Новосибирске на Советском шоссе появилась пробка после сужения дороги

Пробка на Советском шоссе появилась после сужения дороги – автомобилисты возмущены. О дорожных заторах стало известно в сервисе 2ГИС.

В Кировском районе Новосибирска 24 апреля на Советском шоссе образовалась длинная пробка. Ранее там сузили участок дороги. Ограничения продлятся до октября 2023 года.

После сужения дороги, автомобилисты оказались недовольным тем, им придется сталкиваться с пробками каждый день.

«Дурдом, еле продвинулись там, ехала в такси, чуть не опоздала, неужели теперь до осени ждать, когда там отремонтируют все», – рассказала Atas.info читательница.

Между тем, в сервисе 2ГИС водители предупреждают, что на Советском шоссе произошло сужение дороги в связи с ремонтом и просят быть осторожными.

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#Пробки#Автомобиль#Ремонт#Ремонтные работы#Дороги#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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