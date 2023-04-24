Пробки и недовольство жителей: что происходит на Советском шоссе в Новосибирске?

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Кировском районе Новосибирска 24 апреля на Советском шоссе образовалась длинная пробка. Ранее там сузили участок дороги. Ограничения продлятся до октября 2023 года.
После сужения дороги, автомобилисты оказались недовольным тем, им придется сталкиваться с пробками каждый день.
«Дурдом, еле продвинулись там, ехала в такси, чуть не опоздала, неужели теперь до осени ждать, когда там отремонтируют все», – рассказала Atas.info читательница.
Между тем, в сервисе 2ГИС водители предупреждают, что на Советском шоссе произошло сужение дороги в связи с ремонтом и просят быть осторожными.