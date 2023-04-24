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Специальные сервисы и инструменты снизят риск блокировки расчётного счета в банке

24 апреля 2023, 07:29
Фото: 1MI
Современный бизнес не может обойтись без использования банковских счетов, но в последнее время предпринимателям все чаще приходится сталкиваться с их блокировкой.

Причиной могут стать неправомерные операции, нарушения законодательства и подозрения в отмывании денег. Банки мониторят деятельность своих клиентов и могут временно заморозить счет при обнаружении подозрительных операций, пишет newsnn.ru.

Для предотвращения блокировки банковских счетов эксперты рекомендуют использовать специальные сервисы и инструменты, которые предлагают многие банки. Например, банк «Открытие» предлагает сервис «Бизнес-мониторинг», а Сбербанк — «Сбербанк Бизнес Онлайн». Одну из последних версий представил Модульбанк, его сервис "Белый бизнес" анализирует больше данных и разбирается в различных типах транзакций.

Использование таких инструментов позволяет предпринимателям оценить свой бизнес с точки зрения банка и выявить возможные проблемы, которые могут привести к блокировке счета или дополнительным проверкам. Также с их помощью можно проверить контрагентов или деловых партнеров.

Разработчики постоянно совершенствуют алгоритмы, чтобы они соответствовали актуальным требованиям, предъявляемым банками. Например, в прошлом году сервис "Белый бизнес" был обновлен с учетом новых правил, установленных Центробанком России.

Однако при возникновении проблем со счетами часто требуется привлечение юридических услуг, что может обойтись в круглую сумму. Поэтому эксперты рекомендуют использовать несколько различных источников информации и консультироваться с профессионалами в области финансов, чтобы получить максимально точную картину своего делового положения и снизить риски блокировки банковских счетов.

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