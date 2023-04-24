Специальные сервисы и инструменты снизят риск блокировки расчётного счета в банке

Однако при возникновении проблем со счетами часто требуется привлечение юридических услуг, что может обойтись в круглую сумму. Поэтому эксперты рекомендуют использовать несколько различных источников информации и консультироваться с профессионалами в области финансов, чтобы получить максимально точную картину своего делового положения и снизить риски блокировки банковских счетов.