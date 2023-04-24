УК «Уральская Сталь» готовит второй выпуск облигаций объемом не менее 5 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Как сообщает bfm.ru, комбинат с весны прошлого года включили в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом (ЗТЗ). О таком решении отчитался генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.
Целью компании сейчас является увеличение поставок чугуна за рубеж в 1,7–2 раза. Эксперты рынка дают положительные прогнозы относительно размещения облигаций, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне eA(RU). Такие важные характеристики, как рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка, обслуживание долга и денежного потока, удостоились высоких оценок от специалистов.
Трехлетние облигации акционерное общество «Уральская Сталь» планирует разместить на Московской бирже в конце апреля. За организацию размещения будет отвечать Газпромбанк, что указано в презентации компании для инвесторов.
Согласно заявлению главы УК «Уральская Сталь» Дениса Сафина, производственные и экономические показатели холдинга никак не пошатнулись в нестабильном 2022 году. По его словам, в дальнейших планах компании — увеличение объемов производства разных видов продукции, для чего создана масштабная инвестиционная программа. В конце прошлого года «Уральская Сталь» успешно разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 на сумму 10 миллиардов рублей, которые также должны направить на достижение показателей инвестиционной программы.
Помимо чугуна компания планирует увеличить объемы выпуска стального проката, для чего потребуется провести реконструкцию электросталеплавильного цеха на 7–10 миллиардов рублей инвестиционных средств. Такая модернизация позволит нарастить производство стали с 1,8 миллиона до 2,4 миллиона тонн в год.
Гендиректор УК «Уральская Сталь» также пообещал, что на новотроицком комбинате осенью текущего года заработает новый цех бесшовных горячекатаных труб мощностью 250 тысяч тонн в год. Также компания готовится запустить в работу новую аглофабрику и машину непрерывного литья заготовок (строительство МНЛЗ-3).