УК «Уральская Сталь» готовит второй выпуск облигаций объемом не менее 5 млрд рублей

Согласно заявлению главы УК «Уральская Сталь» Дениса Сафина, производственные и экономические показатели холдинга никак не пошатнулись в нестабильном 2022 году. По его словам, в дальнейших планах компании — увеличение объемов производства разных видов продукции, для чего создана масштабная инвестиционная программа. В конце прошлого года «Уральская Сталь» успешно разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 на сумму 10 миллиардов рублей, которые также должны направить на достижение показателей инвестиционной программы.