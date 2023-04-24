В Новосибирской области двое мужчин погибли в пожаре

Двое мужчин погибли во время пожара в доме в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом доложил губернатору на оперативно заседании глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов.

«Возгорание дома произошло 22 апреля. Погибли два человека на пожаре – мужчины», - рассказал начальник ведомства. Сейчас в обстоятельствах пожара разбираются следователи. Предварительной причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем. «Проводится предварительное расследование в рамках уголовно-процессуальной проверки», - сообщили в пресс-службе СУ СКР Новосибирской области. Текущее расследование занимается постановкой задач выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. В частности, возникла необходимость проведения судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз. Дальнейшие действия следствия будут определены по итогам проверки. Новосибирская область лидирует по числу пожаров в России – за неделю 488 палов травы Узнать подробнее