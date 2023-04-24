В Новосибирской области двое мужчин погибли в пожаре

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
«Возгорание дома произошло 22 апреля. Погибли два человека на пожаре – мужчины», - рассказал начальник ведомства.
Сейчас в обстоятельствах пожара разбираются следователи. Предварительной причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем.
«Проводится предварительное расследование в рамках уголовно-процессуальной проверки», - сообщили в пресс-службе СУ СКР Новосибирской области.
Текущее расследование занимается постановкой задач выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. В частности, возникла необходимость проведения судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз. Дальнейшие действия следствия будут определены по итогам проверки.