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В Новосибирской области двое мужчин погибли в пожаре

24 апреля 2023, 04:03
Фото: СУ СКР НСО
Двое мужчин погибли на пожаре в Новосибирской области
Двое мужчин погибли во время пожара в доме в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом доложил губернатору на оперативно заседании глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов.

«Возгорание дома произошло 22 апреля. Погибли два человека на пожаре – мужчины», - рассказал начальник ведомства.

Сейчас в обстоятельствах пожара разбираются следователи. Предварительной причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем.

«Проводится предварительное расследование в рамках уголовно-процессуальной проверки», - сообщили в пресс-службе СУ СКР Новосибирской области.

Текущее расследование занимается постановкой задач выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. В частности, возникла необходимость проведения судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз. Дальнейшие действия следствия будут определены по итогам проверки.

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#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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