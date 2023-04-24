Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Конфликт с матерью одной из учениц в третьем классе гимназии №10 длится с прошлого учебного года. С начала прошлой недели родители решили не выводить детей в школу, чтобы оградить их от общения с этой ученицей и поберечь психику детей в конфликтной ситуации.
Конфликт привел к отстранению от должности директора гимназии №10 Шойдиной О. С., о чем родители учеников уже извещены. Временно исполняющим обязанности директора назначена Рукина О.Д., как сообщил на своей странице Вконтакте депутат Горсовета Ростислав Антонов.
Вчера Светлана Манина написала Вконтакте, что учительница призывает детей вернуться на учебу, и что она решила простить учительницу ради дочери. Женщина очень непостоянна в своей позиции, так как сегодня она там же на своей странице сообщила о справке от врача, что учительница осенью лечилась у психиатра. Неизвестно, кто и по какой причине эту справку выдал Маниной.
Кроме того, она написала, что пообщалась с некоторыми родителями из класса: «Их позиция — не вмешивать себя и своих детей в игры родительского комитета и учителя. Они устали от давления на себя и с нетерпением ждут, когда расформируют класс и дети зачинщиков будут либо на домашнем обучении, либо в других классах».
Родители рассказали Атас.Инфо, что информация на странице Светланы Маниной отражает лишь ее частное мнение. Родители требуют создать новый класс со следующего учебного года, где не будет учиться ребенок Светланы Маниной. Мама одного из детей в классе Ася Самарина сообщила, что «учительница не призывала вернуться детей в класс, она лишь сообщила, что вышла с больничного».
Ситуация на данный момент не разрешилась, требования родителей класса не выполнены, на уроках присутствует только ребенок Светланы Маниной.