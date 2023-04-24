Вчера Светлана Манина написала Вконтакте, что учительница призывает детей вернуться на учебу, и что она решила простить учительницу ради дочери. Женщина очень непостоянна в своей позиции, так как сегодня она там же на своей странице сообщила о справке от врача, что учительница осенью лечилась у психиатра. Неизвестно, кто и по какой причине эту справку выдал Маниной.